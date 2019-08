Après le refus d’Israël de laisser entrer les deux élues musulmanes antisémites du Congrès US, Rashida Tlaib et Ilhan Omar ont convoqué une conférence de presse lundi soir. Elles n’ont évidemment pas évoqué la permission humanitaire accordée à Rashida Tlaib d’entrer en Israël pour rendre visite à sa grand-mère, permission qu’elle a finalement repoussée attaquant Israël.

Dans ce point de presse, Rahida Tlaib a déclaré: « Israël est comme l’Etat-apartheid d’Afrique du Sud en nous empêchant d’y entrer. Israël aurait dû nous autoriser à entrer sur son territoire comme n’importe quels membres du Congrès ». La représentante du Michigan a « eu les larmes aux yeux » en reprenant l’un des thèmes de la propagande, disant que « sa famille est obligée de rester des heures aux points de contrôle avant de pouvoir recevoir des soins médicaux » et qu’elle est « systématiquement importunée par les forces de sécurité israéliennes ». Elle aurait peut-être dû expliquer la raison de la présence de ces points de contrôle militaires.

Aucun journaliste ne lui a posé de question sur son refus d’entrer en Israël pour voir sa grand-mère, par contre Rashida Tlaib a conclu: « Tout ce que je peux faire c’est transmettre au monde la détresse palestinienne ».

De son côté, Ilhan Omar a accusé Israël d’avoir refusé leur entrée « afin de camoufler la situation cruelle de l’occupation israélienne ». Et de poursuivre: « Nous ne pouvons pas permettre à Trump et Netanyahou de continuer à dissimuler la réalité. Le refus d’autoriser des membres du Congrès à entrer en Israël n’est pas en accord avec les exigences d’un régime démocratique (…) Je voulais rencontrer des députés israéliens afin de me rendre compte des diverses opinions sur le conflit… ».

On est en droit d’en douter fortement

Vidéo:

Photo Illustration