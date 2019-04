Les dirigeants du parti Bleu-Blanc ont enfin réalisé leur échec et se sont réunis mercredi en début de soirée dans une courte réunion avant de donner une conférence de presse donnée par Yaïr Lapid et Benny Gantz.

Lapid s’est livré à un spectacle honteux en transformant son immense frustration en menaces ouvertes contre le Likoud et la future majorité. Après avoir salué « l’aspiration au changement » qui s’est exprimée avec le grand nombre d’électeurs de Bleu-Blanc, il a souligné que le nouveau parti est « l’outil pour la victoire au prochain tour. « Nous ne sommes pas venus pour clore la campagne électorale de 2019 mais pour commencer dès à présent la campagne électorale de 2020 » (sic). Il a également averti que « certains tenteront de faire voler le parti en éclats » mais que « cela ne réussira pas ».

Puis vint la partie qui a déshonoré le président de Yesh Atid et a fait mentir ses récurrentes déclarations sur « une nouvelle manière de faire de la politique »: « Nous n’allons pas à la Knesset pour seulement sièger dans l’opposition. Nous y allons pour préparer la prochaine échéance. Je préviens, Binyamin Netanyahou, le Likoud et la coalition: nous allons vous pourrir la vie depuis l’opposition. Finis les jours où l’opposition ne cherchait qu’à ramper pour entrer au gouvernement. Nous ne cesserons de rappeler les actes d’accusations contre Netanyahou, nous allons transformer la Knesset en champ de bataille... »

Celui qui avec assurance et condescendance déclarait il y a quelques semaines que « le premier coup de téléphone du parti Bleu-Blanc serait pour le Likoud » veut aujourd’hui « pourrir la vie » au Likoud vainqueur. Yaïr Lapid a prouvé qu’il est un bien piètre homme politique.

Après lui, c’est Benny Gantz qui a pris la parole. Avec un peu plus de hauteur, il a noté le succès selon lui de Bleu-Blanc, après à peine quelque semaines d’existence et reconnu que « cela n’a pas marché cette fois » tout en évitant d’adresser des félicitations à Binaymin Netanyahou. Il a cependant estimé que « la campagne n’est pas finie et que c’est le président de l’Etat qui décidera la semaine prochaine ».

Tout comme Yaïr Lapid, Benny Gantz a assuré que le parti Bleu-Blanc restera intact et uni « pour servir la population où qu’il se trouve ».

Pas un mot sur le spectacle prématuré et pathétique de mardi soir.

