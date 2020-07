Le Premier ministre a donné mercredi soir une conférence pour faire le point et également pour annoncer une mesure sociale ponctuelle. Il a d’abord assuré que le gouvernement déploie tous les efforts possibles pour combattre à la fois sur plan sanitaire et sur le plan économique, soulignant que la deuxième vague de Corona atteint maintenant de nombreux pays.

Binyamin Netanyahou a indiqué que 380.000 personnes avaient reçu mercredi la gratification annoncée, avec une moyenne de 4.700 shekels dont 130.000 personnes qui ont perçu 7500 shekels, comme promis la semaine dernière. Il a ensuite annoncé une nouvelle mesure supplémentaire ponctuelle qui devra encore obtenir l’aval du gouvernement : une prime de 2000 shekels pour une famille avec un enfant, 2500 shekels pour une famille avec deux enfants et 3000 shekels pour trois enfants. Toutes les autres familles recevront 750 shekels par personne ainsi que toutes les personnes seules ou les couples sans enfants.

Le Premier ministre a expliqué cette mesure : « Il faut faire redémarrer l’économie. Aujourd’hui, les gens sont assis chez eux et ne consomment pas. Avec cet argent qu’on leur donne, ils vont acheter, cela va augmenter la consommation, donner du tonus aux entreprises et faire baisser le chômage. C’est ainsi que l’économie fonctionne : une roue qui se met à tourner fait tourner une autre roue qui à son tour va faire tourner une troisième roue etc. » Il en a profité pour demander aux consommateurs d’acheter aujourd’hui de préférence des produits « made in Israel », même s’il est d’ordinaire partisan de la libre-concurrence.

Le chef du gouvernement a ensuite abordé l’aspect sanitaire et a annoncé avoir demandé de préparer d’ici 48 heures des mesures supplémentaires afin de stopper la progression de la courbe de contamination. Il a appelé une nouvelle fois la population, tous secteurs confondus, à faire preuve de sens des responsabilités et respecter les consignes afin de vaincre ensemble le virus et ne pas en arriver à la solution extrême, un nouveau blocus généralisé.

Enfin, le Premier ministre a abordé ce qui se passe dans les rues depuis quelques jours : « Je vais vous raconter un fait qui s’est passé. J’ai vu une vidéo dans laquelle un Américain de 30 ans, atteint du Corona après avoir participé à un grand rassemblement. Avant de mourir il a dit : ‘J’ai cru qu’il s’agissait d’une conspiration, mais je me suis trompé!’ L’industrie des conspirations fonctionne aussi ici en Israël. C’est tout simplement incroyable. J’entends des responsables politiques qui appellent à la désobéissance civile. Je veux que vous compreniez bien : Israël est une démocratie libre. La liberté d’expression et de protestation est garantie à chacun et à chaque groupe, et particulièrement en cette période de crise économique. Mais les appels à la révolution, l’intrusion de la politique dans le Corona et la suppression du sens des responsabilités et du respect des règles constituent un réel danger. Les gens se contaminent les uns les autres parce qu’ils ne respectent plus les consignes dans ces manifestations et ils contaminent ensuite leurs proches. C’est une catastrophe. Nous sommes actuellement dans la période des Trois semaines. Nous avons vu de la violence à l’encontre de policiers ou de civils. Cette violence est à condamner fermement et aucun responsable politique ne doit appeler à désobéir aux consignes sanitaires. Il ne faut en aucun cas appeler à la désobéissance civile, à la haine gratuite ou à une guerre fratricide. Nous nous souvenons de ce qui est arrivé à notre peuple à l’époque, lorsque la haine gratuite régnait. Nous ne devons pas retourner dans cette direction. Il faut au contraire renforcer l’unité entre nous parce que c’est notre maison qui est en jeu… »

