Après une séance sécuritaire particulièrement longue, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le chef d’Etat-major Aviv Kochavi et le directeur du Shabak Nadav Argaman ont donné une conférence de presse.

Binyamin Netanyahou a rappelé l’enchaînement des faits et rappelé que Baha Abu al-Atta était le chef terroriste le plus dangereux du Jihad Islamique, auteur de nombreuses attaques anti-israéliennes, parmi elles des centaines de tirs de roquettes et qui préparait des attentats prévus à court terme.

Il a précisé que l’élimination du chef terroriste était évoquée depuis des mois des réunions sécuritaires, décidée il y a dix jours à l’unanimité par le cabinet, pour le moment où son élimination pourrait se faire avec un maximum de chances de réussite et sans risques de dommages collatéraux. Et grâce aux reseignements recueillis par le Shin Bet, cette élimination a été ordonnée par lui pour la nuit de lundi à mardi.

Il a remercié tous les intervenants militaires de cette opération ainsi que les services de renseignements qui ont agi dans l’ombre pour permettre cette élimination.

Le Premier ministre a expliqué que les terroristes croient pouvoir attaquer impunément les civils tout en se cachant derrière leurs propres civils. « Quiconque parmi ceux qui veulent nous atteindre pense qu’il échappera à notre long bras se trompe et nous avons prouvé que nous pouvons frapper avec une précision chirurgicale » a averti le chef du gouvernement.

Binyamin Netanyahou a exhorté les populations concernées à respecter scrupuleusement les consignes de la Défense passive et à ne pas prendre de risques inutiles.

Le Premier ministre a précisé enseuite qu’Israël ne cherche pas d’escalade mais est prêt à toute éventualité aux cas où les terroristes poursuivaient leurs attaques. « Cela peut prendre du temps et il faudra faire preuve de patience et de sang-froid mais Tsahal fera tout ce qu’il faut pour accomplir sa tâche », a-t-il conclu.

Après lui, le chef d’Etat-major et le directeur du Shin Bet ont repris les mêmes sujets, insistant sur le fait que le moment choisi pour cette opération chirurgicale dépendait de la présence ou non de personnes non-impliquées autour du terroriste. Aviv Kochavi a lancé un avertissement aux organisations terroristes, les prévenant que Tsahal est fin prêt pour tout développement.

Vidéo:

Photo Hadas Parush / Flash 90