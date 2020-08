Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a donné une conférence de presse. Il a commencé par évoquer « des jours historiques avec l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis, soulignant qu’il s’agit d’une nouvelle ère qui commence avec des conséquences énormes sur l’économie du pays. Il a raconté son émotion après avoir vu sur les réseaux sociaux une fillette des Emirats portant une chemise représentants les drapeaux des deux pays et une autre jouant la « Hatikva » de son instrument. Il a aussi parlé de l’émotion ressentie par la communauté juive des Emirats.

Le Premier ministre Il a également indiqué que des pourparlers sont en cours avec d’autres Etats arabes, sans les nommer, et qu’il en discutera lundi avec le secrétaire d’Etat Mike Pompeo qui sera à Jérusalem. « Les fruits de cette paix sont nombreux » a dit le Premier ministre avant d’énumérer tous les domaines de coopérations en vue et les investissements que les Emirats entendent faire en Israël. Binyamin Netanyahou a également rappelé que les développements diplomatiques positifs que connaît Israël étaient dus à la politique qu’il mène ouvertement et en coulisses depuis des années, et que les pays concernés voient aujourd’hui les multiples avantages à avoir des relations avec Israël qui est devenue une puissance. « Plus de paix en échange de territoires ou de reculs, mais la paix contre la paix, la paix depuis une position de force, force économique, force technologique et militaire qui conjuguées ensemble entraînent une puissance politique », a martelé Binyamin Netanyahou.

Le chef du gouvernement a ensuite annoncé ce que tout le monde attendait, à savoir sa décision d’accepter la proposition de compromis présentée par le député Tsvi Hauser sur la question de la loi budgétaire. « Cela permettra », a-t-il précisé, « d’adopter d’ici-là un budget ponctuel rapide pour assure le démarrage de l’année scolaire et pour aider les secteurs en difficulté. « Le temps n’est pas à de nouvelles élections mais à une union des forces pour combattre le Corona » a dit Binyamin Netanyahou qui s’est dit satisfait que Benny Gantz ait déjà exprimé son accord, précisant toutefois qu’il avait entendu des rumeurs de rétractations de dernière minute.

Parmi les questions, Binyamin Netanyahou a été questionné sur sa volonté de maintenir le calendrier du gouvernement et de transmettre remettre le relais à Benny Gantz le moment venu ? Il a alors répondu que cela dépendra de l’attitude de Bleu-Blanc et de sa collégialité, regrettant que jusqu’à présent il entend des critiques incessantes envers sa personne de la part de membres du gouvernement issus de Bleu-Blanc. « J’allume la radio ou la télévision, même aujourd’hui, et j’entends des attaques virulentes contre moi. On ne peut pas être une opposition au sein du gouvernement, a -t-il rappelé. Un exemple était d’ailleurs donné un peu avant qu’il ne prenne la parole, par le ministre des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy qui déclarait : « Dans les heures qui viennent le brouillard sera levé et neuf millions de citoyens sauront ce qui dérange réellement le sommeil de Netanyahou et du Likoud : l’intérêt de l’Etat avec une solution à la crise économique et sanitaire ou les intérêts personnels de Netanyahou ! » Des propos assez culottés venant de cet individu.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90