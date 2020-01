Voulant donner l’impression qu’il a la stature d’un chef d’Etat, Benny Benny Gantz a donné une conférence de presse samedi soir, dans laquelle il a annoncé qu’il rencontrera lundi le président Donald Trump à Washington.

Après l’invitation faite par le président américain de recevoir ensemble Binyamin Netanyahou et Benny Gantz afin de discuter de son plan de paix, le président de Bleu-Blanc s’était trouvé coincé: accepter, c’était accorder une victoire à Binyamin Netanyahou qui avait proposé aux Américains qu’il se joigne à lui, et refuser, c’était faire une affront au président américain.

Pour se sortir de cette ornière, Benny Gantz a donc demandé à l’Administration Trump de venir séparément rencontrer le président américain, demande qui a acceptée. Dans sa conférence de presse, l’ancien chef d’Etat-major a présenté cela comme une « invitation personnelle de la part du président Trump envers le chef du plus grand parti du pays ».

Ne se refusant pas le plaisir d’attaquer Binyamin Netanyahou, Benny Gantz a estimé qu’un tel plan de paix « ne pourra être mené que dans l’unité, et donc par un Premier ministre qui jouira d’une légitimité populaire et non pas par un Premier ministre qui est sous le coup de mises en examen pour abus de confiance et corruption et qui prendra des décisions en fonction de ses intérêts personnels et non pas des intérêts supérieurs de l’Etat »!!!

Et pour appuyer sur le trait de sa « sature d’homme d’Etat », il a indiqué « tenir des entretiens réguliers avec l’Administration Trump et l’ambassadeur David Fridman à propos du plan de paix ».

Benny Gantz a également dit que dès son retour de Washington, il « dirigera les débats sur la demande d’immunité de Binyamin Netanyahou ».

Netanyahou: « Une occasion unique dans l’Histoire »

Un peu plus tôt, le premier ministre avait lui-aussi évoqué sa prochaine visite à Washington pour discuter de ce plan avec le président Trump et ses conseillers. Il a déclaré: « Il n’y a qu’une seule occasion de cette importance et il ne faut pas la rater. Nous avons aujourd’hui à la Maison Blanche le plus grand ami que nous n’yaons jamais eu. Cela fait trois ans que je parle avec le président Trump et son équipe sur la question des besoins sécuritaires et les intérêts nationaux d’Israël, qui incluent la nécessité d’un accord politique global. J’ai trouvé une oreille attentive pour tous ces sujets. Je suis donc plein d’espoir et je suis persuadé que nous sommes au-devant d’un moment historique dans l’Histoire de notre pays. Je pars à Washington avec le sentiment d’une grande mission et mu par un grand sens des responsabilités face à cette unique et importante opportunité pour l’avenir de l’Etat d’Israël ».

Photo Alex Kolomoïsky / Flash 90