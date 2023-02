Dans son discours prononcé lors de l’ouverture de la 59e Conférence de Munich sur la Sécurité, qui se tient du 17 au 19 février à l’hôtel Bayerischer Hof, le ministre israélien de la Défense Yoav Galant a mis en garde notamment contre les dangers du programme nucléaire de l’Iran que ses dirigeants parviennent à développer malgré l’embargo qui lui a été imposé.

Cette conférence, qui a lieu chaque année, porte sur les questions de sécurité internationale. Y sont invités des représentants des pays membres de l’Otan, de l’Union européenne et de pays du monde entier.

Dans son discours, Galant a appelé la Communauté internationale à s’unir face aux efforts de l’Iran et à agir pour mettre en place un moyen alternatif en vue de maintenir l’embargo sur les missiles sol-sol et les avions sans pilote qui arrive à échéance à la fin de l’année.

Galant a rappelé que ‘l’Iran ne menaçait pas seulement Israël et était également un danger pour la sécurité et la stabilité de l’Europe et du monde entier’. Il a ajouté : « Au cours de l’année écoulée, l’Iran est devenu un exportateur mondial d’armes létales et est en contact avec pas moins de 50 pays à travers le monde. L’Iran fournit des drones d’une portée de 1 000 kilomètres à des pays d’Europe de l’Est, tels que la Biélorussie, et dans le passé, il a fait de même en Amérique du Sud – au Venezuela ».

Le ministre israélien de la Défense a conclu : « La communauté internationale doit unir ses forces et prendre des mesures urgentes et rapides afin de mettre un terme à ces ventes d’armes et créer un mécanisme efficace de dissuasion et de sanctions. Si l’Iran se comporte ainsi lorsqu’il n’a pas de capacité nucléaire, imaginez ce qui pourrait se passer si ce régime meurtrier des ayatollahs détenait un arsenal nucléaire ».