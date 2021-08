L’institut Maagar Mo’hot » du Prof. Itshak Katz a réalisé un sondage à l’occasion de la conférence annuelle de l’hebdomadaire BeSheva.

Première donnée intéressante, 57% des personnes interrogées se disent d’accord avec l’affirmation selon laquelle Naftali Benett a tourné le dos à tous ses principes pour s’asseoir sur le siège de Premier ministre.

59% des personnes interrogées pensent que le gouvernement actuel gèlera la construction en Judée-Samarie, et parmi les électeurs de Yamina ils ont 44% à le penser contre 28% qui estiment qu’il n’y aura pas de gel.

Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou est perçu par une large majorité des personnes interrogées comme étant le plus apte à barrer la route à une prise de contrôle des zones C par l’Autorité Palestinienne, contre 10% à Naftali Benett et 3% à Ayelet Shaked. Malgré leurs déclarations de campagne et leur contrôle de l’Office des Domaines, l’influence de Gideon Saar pour tout ce qui touche à la Judée-Samarie est estimée à 6% et celle de Zeev Elkin à 0,4%.

Concernant la gouvernance dans le Néguev, 80% des personnes interrogées considèrent que le contrôle de l’Etat sur cette région va encore faiblir ou au maximum rester au même niveau qu’auparavant. Ils sont également 78% à estimer que malgré ses déclarations tonitruantes lors de la campagne électorale, Naftali Benett ne fera pas évacuer H’an El-Ahmar et 78% à penser que l’entrée de Mansour Abbas dans la coalition accordera l’immunité à tous les villages bédouins illégaux.

