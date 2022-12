Ezra Sheinberg était le Rabbin d’une grande communauté dans la ville de Tsfat. Il avait de très nombreux élèves et fidèles qui lui vouaient un grand respect et une grande admiration.

Profitant de son statut, Sheinberg a agressé sexuellement huit femmes, épouses de ses élèves.

Il a reconnu les faits et a été condamné à 7.5 ans de prison qui arrivent à leur terme demain (dimanche).

Il a l’intention de rejoindre sa famille qui s’est installée à Katzrin il y a deux ans. Mais les habitants de cette localité ne veulent pas de lui chez eux. Ce soir (samedi), ils étaient nombreux à manifester devant la prison pour exprimer leur désapprobation à le voir vivre dans leur commune.

Le principal argument de ces habitants est que Sheinberg a, certes, purgé sa peine de prison mais il n’a, à aucun moment, exprimé de regrets, ni d’excuses envers les personnes qu’il a blessées à vie.

Mihal Hacohen, une de ses victimes, a décidé de témoigner à visage découvert, à Katzrin, afin de mettre en garde les habitants contre le charisme de Sheinberg qui fait sa dangerosité: »Les gens ne comprennent pas, une agression sexuelle c’est une cicatrice à vie. C’est quelque chose qui vous accompagne tous les jours, partout. Cela ne laisse pas de répit. Cela vous accompagne au travail, dans les études, avec les enfants, dans la vie de couple, dans les relations sociales. Je ne serai plus jamais la même Mihal. La communauté de Katzrin fait tout ce qu’elle peut pour protéger ses habitants mais au bout du compte, si on lui laisse une place dans une synagogue, le chemin ne sera pas long jusqu’à ce qu’il commence à donner de cours, à prodiguer des conseils et à attirer des gens derrière lui », explique-t-elle au magazine Besheva.

Mihal dit se battre d’abord pour protéger la prochaine victime: »Je comprends que je dois expliquer qui est cet homme et avec quelle facilité il est capable de faire tomber des gens dans son filet. Je dois expliquer aux gens que si rien n’est fait contre lui, la prochaine victime n’est qu’une question de temps ».

Mihal a aussi attaqué Sheinberg au civil et il a été condamné à lui verser 470000 shekels de dommages et intérêts en octobre 2021. Un an plus tard, il n’a toujours pas payé.

Une des représentantes de la localité de Katzrin, Einat Shimshoni explique: »Il dit qu’il n’a pas d’argent pour payer, pourtant il a acheté, il y a deux ans, une grande maison à Katzrin ».

Lorsque la famille Sheinberg s’est installée à Katzrin, les responsables de la commune ont été clairs, ils ont indiqué à son épouse qu’ils n’accepteraient pas que Sheinberg lui-même vienne vivre ici. La famille a vécu tranquillement à Katzrin, personne ne les a dérangés, mais maintenant que Sheinberg revient vivre avec eux, les choses sont différentes.

D’après Shimshoni, citée par Besheva, la seule chose qui pourrait les convaincre d’accepter Sheinberg en leur sein serait qu’il s’excuse auprès de ses victimes, qu’il exprime un profond regret pour ses actes et qu’il paie les dommages et intérêts auxquels il a été condamné. La communauté de Katzrin veut des gages de sa repentance et savoir s’il a oui ou non suivi des soins psychologiques.

»75% des délinquants sexuels récidivent », souligne Shimshoni, »Nous savons, d’après des études que plus le statut social du délinquant était élevé, plus les risques qu’il récidive sont grands. Et nous savons qu’un délinquant qui n’a pas exprimé de regrets et n’a pas reconnu sa responsabilité est plus enclin à la récidive. Nous avons donc de solides raisons de nous méfier de lui ».

Pour Mihal Hacohen comme pour Einat Shimshoni, la question de savoir où peut habiter Sheinberg maintenant qu’il sort de prison relève de la responsabilité des autorités: »Elles doivent se préoccuper de trouver un endroit où un délinquant sexuel ne mettra pas en danger les gens qui l’entourent ». Du point de vue de Shimshoni, s’il tient vraiment à s’installer à Katzrin alors elle ne veut pas le voir sortir de chez lui.

»On prend un délinquant et sans aucune vérification de son niveau de dangerosité, on le libère et on dit au public »débrouillez-vous ». Ce n’est pas normal. En Israël, la protection de l’intimité d’un prisonnier est plus importante que celle de la sécurité du public et donc nous ne recevons que des informations partielles sur la situation du délinquant. Quand j’ai demandé à la représentante de la surveillance des délinquants libérés, ce que j’étais censée faire avec un délinquant sexuel qui vient vivre dans mon quartier, elle m’a donné une réponse qui dépasse l’entendement. Elle m’a dit »surveillez-le et s’il recommence, signalez-le ». Rester assis et attendre la prochaine victime, c’est inimaginable. Alors nous nous organisons pour faire tout ce que la loi nous permet pour nous protéger et éviter la prochaine victime. Nous ne le laisserons pas entrer dans nos synagogues, nous ne le laisserons pas donner des cours ni se présenter comme Rav, ni parvenir à atteindre un statut d’influence ».

Les habitants de Katzrin qui manifestent ce soir devant la prison espèrent que la forte présence et la pression du public suffiront à réveiller les consciences.