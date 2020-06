Les autorités iraniennes ont annoncé la condamnation à mort d’un citoyen iranien, Mahmoud Moussawi Majd. Ce dernier est accusé d’avoir espionné la Force Al-Quds et fourni des informations au Mossad et à la CIA – contre forte rémunération – quant aux déplacements et séjours du général Qassem Suleimani, éliminé par les Américains le 3 janvier dernier en Irak. Le porte-parole de l’Autorité judiciaire le porte-parole de l’Autorité judiciaire, Gholamhossein Esmaïli a indiqué que la sentence sera appliquée très prochainement.

Depuis cinq mois, les Iraniens étaient à la recherche de la « taupe » qui aurait fourni aux Américains les informations nécessaires à l’élimination du dangereux terroriste.

Photo article Pixabay / Flash 90