En visite en Israël jeudi, tant le chancelier autrichien Sebastian Kurz que la cheffe du gouvernement danois Mette Frederiksen ont fait l’éloge d’Israël et de Binyamin Netanyahou concernant l’opération de vaccination contre le Corona.

Lors de la conférence de presse commune avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le chanceler Sebastian Kurz lui a notamment dit : « Le monde entier observe Israël avec admiration, sous votre leadership. Israël est le premier pays au monde qui vaccine sa population et Israël est le premier pays au monde qui montre qu’il est possible de vaincre cette maladie. Je n’oublierai jamais qu’au début de l’année 2020, lors d’une conversation avec Binyamin Netanyahou il m’avait annoncé que le virus constituerait une énorme menace sur le monde, même si on ne le voyait pas tout de suite. Et grâce à vous, monsieur le Premier ministre, vous avez sans doute été le principal facteur de notre réaction rapide en Autriche, lorsque le Corona à frappé l’Europe. C’est émouvant. »

De son côté, la cheffe du gouvernement danois a déclaré : « Il est clair qu’il est particulièrement risqué de sortir du Danemark en ce moment. Moi-même je me retiens de quitter le Danemark. Mais il y a des exceptions lorsque c’est nécessaire (…) Israël est actuellement le pays le plus avancé au monde dans le domaine de la vaccination de sa population. »

La France a trouvé le moyen de critiquer cette rencontre tripartite et ce partenariat en voie de formation, au motif..que cela va à l’encontre de la solidarité au sein de l’Union européenne!!!

Vidéo :

קנצלר אוסטריה: ״העולם מסתכל על ישראל בהערצה, תחת ההנהגה שלך.

לעולם לא אשכח שבתחילת 2020 בשיחת טלפון עם נתניהו אמר לי שהווירוס הזה יהיה איום עצום על העולם, גם אם לא רואים זאת.

ובזכותך רהמ נתניהו, אתה אולי הסיבה העיקרית למה הגבנו מוקדם באוסטריה, כשהקורונה הכתה בכל אירופה״.

מרגש pic.twitter.com/ke14ZvvDF6 — 💉Hallel Bitton Rosen | הלל ביטון רוזן (@BittonRosen) March 4, 2021

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90