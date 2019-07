Le président américain a voulu lui-aussi féliciter le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui vient de battre le record de longévité au pouvoir en Israël, dépassant David Ben Gourion. Sur son compte Twitter Donald Trump a écrit: « Félicitations à Binyamin Netanyahou qui devient le Premier ministre qui est resté le plus longtemps au pouvoir dans l’histoire d’Israël. Sous votre direction, Israël est devenu une puissance technologique et économique de rang mondial ».

C’est samedi matin exactement que Binyamin Netanyahou a égalé le record détenu par David Ben-Gourion. Selon le calcul du Dr. Ofer Koenig, chercheur à l’Institut israélien de la Démocratie et Menahem Lazar spécialiste en sondages politiques et sociaux, Binyamin Netanyahou a atteint samedi son 4.875e jour à la tête du gouvernement israélien, de 1996 à 1999 et depuis 2009, égalant et dépassant le record établi par David Ben-Gourion.

Sur les dix autres chefs de gouvernements israéliens qui se sont succédés depuis 1948, celui qui a été le moins longtemps au pouvoir est un certain Ehoud Barak qui détient le record inverse: 610 jours. Ce qui ne l’empêche pas pour autant de pérorer avec arrogance et prétendre une nouvelle fois à diriger le pays.

Sur le plan mondial, Binyamin Netanyahou arrive en 3e position derrière le président turc Recep Erdogan et la chancelière allemande Angela Merkel.

Binyamin Netanyahou a remercié le président américain: « Merci à vous, président Trump, pour vos mots chaleureux, pour votre soutien exceptionnel et votre amitié fantastique. C’est un honneur pour moi d’avoir eu cette opportunité de travailler avec vous. Sous votre leadership, l’alliance entre nos deux pays est devenue plus solide que jamais. Et je sais qu’il y a encore des choses à venir ».

Photo Kobi Gideon / GPO