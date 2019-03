Le Likoud a publié un communiqué important visant à mettre les choses au point. Le parti de Binyamin Netanyahou fait savoir qu’en aucun cas il formera une coalition avec le parti Bleu-Blanc de Benny Gantz et que ce dernier ne sera pas le prochain ministre de la Défense.

Le Premier ministre lui-même a fait savoir qu’il est hors de question de faire alliance avec Bleu-Blanc après les élections et que Benny Gantz devienne ministre de la Défense dans un gouvernement Likoud: « Benny Gantz qui était favorable à l’accord avec l’Iran, qui soutient l’expulsion de 90.000 habitants juifs de Judée-Samarie, qui s’était opposé à l’édification de la barrière de sécurité le long de la frontière israélo-égyptienne, qui diffuse des mensonges à mon égard et ne tient pas le coup sous le poids du stress de la campagne électorale ne sera pas ministre de la Défense dans mon gouvernement. Ceux qui souhaitent une coalition de gauche doivent voter pour Bleu-Blanc mais ceux qui veulent un gouvernement de droite doivent voter Likoud et Netanyahou… »

Ces précisions s’imposaient après des propos surprenants tenus par les ministres Youval Steinitz et Guilad Erdan, chacun à un média différent et qui laissaient entendre qu’après les élections, si Benny Gantz acceptait les lignes du prochain gouvernement, ils n’excluaient pas qu’il pourrait devenir ministre de la Défense de Binyamin Netanyahou! « Benny Gantz est inapte à être Premier ministre, mais il n’est pas inapte à être ministre de la Défense » ont dit en substance les deux ministres…

Photos Miriam Alster et Yonatan Sindel / Flash 90

‘