La date du 1er juillet est arrivée et c’est toujours le flou concernant les intentions du Premier ministre concernant la loi de souveraineté. Le conseil des localités juives de Judée-Samarie a lancé une campagne sous le titre « Tenez votre promesse » destinée à faire pression sur les ministres Likoud afin qu’ils poussent le Premier ministre à tenir sa promesse et « à ne pas céder devant les pressions et menaces d’Abou Mazen et Ahmad Tibi ou aux avertissements alarmistes de la gauche ».

Le président du conseil des localités, David Elahyani a déclaré : « Ca y est. Le 1er juillet est là. Le Premier ministre s’est engagé à appliquer la souveraineté sur toutes les localités juives. Fini les paroles, il faut passer aux actes. Les nombreux habitants qui vous ont soutenus tout au long du parcours veulent maintenant voir que vous concrétisez le rêve du repeuplement juif comme marque de la souveraineté de l’Etat d’Israël, sans gel de la construction et sans Etat palestinien. L’heure est venue, et si ce n’est pas maintenant, quand cela se fera-t-il?? »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90