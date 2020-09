La Knesset a rejeté la proposition du député Betzalel Smotritch de nommer une commission d’enquête parlementaire sur les conflits d’intérêts dans le système judiciaire. Le vote a été sans appel : 6 voix pour et 47 voix contre. Le Likoud, qui aurait dû soutenir cette loi, a décidé pour des raisons politiques de ne pas participer au vote, excepté Chlomo Karhi et Ariel Kallner. Yahadout Hatorah était absent, Bleu-Blanc et Shass ont voté contre.

Très irrité par l’attitude du Premier ministre et du Likoud qui passent leur temps à pester contre le système judiciaire mais sabotent les initiatives parlementaires pour le réformer, Betzalel Smotritch est monté à la tribune et a déclaré : « Monsieur le Premier ministre, tout ce qui vous arrive sur le plan judiciaire, vous l’avez bien cherché, mais la population israélienne ne le mérite pas ». Il a ensuite accusé les députés Likoud et des partis orthodoxes d’avoir capitulé devant le ministre de la Justice Avi Nisenkorn « qui est en train de construire une muraille pour dissimuler les failles et les turpitudes du système judiciaire ». Le député a rajouté : « Ils ont peur, et la population ne veut pas voter pour des gens qui dissimulent, qui ont peur d’Avihaï Mandelblit et le laissent diriger le pays. Ils ont peur d’Avi Nisenkorn et le laissent devenir le vrai Premier ministre ».

Le député Ariel Kallner (Likoud) a bien résumé la problématique : « Qui va enquêter sur les enquêteurs ? La démocratie, ce n’est pas le pouvoir des juges et l’Etat de droit ne signifie pas que les institutions judiciaires puissent faire ce que bon leur semble ».

Quant au ministre de la Justice Avi Nisenkorn, il est resté invariable dans sa position de défenseur inconditionnel du système judiciaire malgré tous les soupçons : « Le député Betzalel Smotricth tente le système judiciaire avec sa proposition de commission d’enquête sur des conflits d’intérêts à la Cour suprême et dans le Parquet (…) De quoi se mêle-t-il ? Même Benett n’est pas venu voter parce qu’il a compris l’aspect absurde d’une telle proposition. Il y a une différence entre une critique légitime et de l’incitation (sic), et il y a une différence entre construire et détruire. Bleu-Blanc est entré au gouvernement avec comme l’un des objectifs affichés de protéger le système judiciaire, de Benny Gantz jusqu’au dernier de nos députés. Nous nous dresserons avec vigueur pour le faire ».

