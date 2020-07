Après d’intenses tractations politiques, assorties de menaces également envers les députés de la colaition, les deux représentants de la Knesset à la commission de nomination des juges ont été élus. Il s’agit de Tsvi Hauser (Derekh Erets) et Osnat Mark (Likoud). Cette commission composée de neuf membres : le ministre de la Justice, trois juges à la Cour suprême dont le/la président(e) deux représentants de l’ordre des avocats et deux députés.

Les deux autres candidates qui se présentaient étaient de l’opposition : Ayelet Shaked (Yamina) et Karine Elharar (Yesh Atid). Depuis quelques jours, le Likoud exerçait d’énormes pressions sur Bleu-Blanc afin qu’Ayelet Shaked soit battue.

Tsvi Hauser a obtenu 66 voix, Osnat Mark 56, Karine Elharar 47 et Ayelet Shaked 43.

Meirav Michaeli coiffe Shaked sur le poteau pour la commission de nomination des juges rabbiniques!

Le Likoud ne connait plus de limites dans son aversion pour Ayelet Shaked. Ecartée de la commission de nomination des juges, l’ancienne ministre de la Justice briguait également une place dans la commission de nomination des juges rabbiniques (dayanim). Mais là-aussi, les questions personnelles et de basse politique ont eu le dessus sur le bon sens. Les pressions du Premier ministre, de Micky Zohar et Yariv Levin ont fonctionné, et c’est la députée très anti-religieuse Meirav Michaeli (Parti travailliste) qui entre dans cette commission en même temps qu’Israël Eichler (Yahadout Hatorah). Ce dernier a obtenu 84 voix, Meirav Michaeli 66 et Ayelet Shaked 65, On peut aisément imaginer quelle voix lui a manqué…

