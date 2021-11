Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) est intervenu lors d’une séance de la commission de l’Education consacrée à la place du Mont du Temple dans les programme scolaires israéliens. Le député a évoqué les visites de classes au Caveau des Patriarches qui avaient lieu il y a quelques années et qui laissent une forte impression aux élèves sur la continuité de l’histoire du peuple juif.

Itamar Ben-Gvir a exprimé son étonnement quant aux lacunes des programmes scolaires sur le Mont du Temple aujourd’hui, ne laissant de place que pour le passé lointain, avec l’existence des deux Temples de Jérusalem et leurs destruction, sans faire de lien avec les retrouvailles avec ce lieu le plus important du peuple juif. Il a demandé à la commission de se pencher sur deux propositions qu’il fera : mettre en avant l’importance cruciale du Mont du Temple dans les programmes scolaires et organiser de manière régulière des visites de classes sur ce lieu.

https://www.20il.co.il/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Video-2021-11-16-at-14.10.55.mp4?_=1

Photo Sliman Khader / Flash 90