Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a reçu lundi son homologue indien Dr. Subrahmanyam Jaishankar. Les deux hommes ont notamment convenu de faire redémarrer les négociations entre les deux pays sur la signature d’un accord de libré-échange économique, ce qui serait une excellente nouvelle tant pour les exportateurs que les importateurs. La signature d’un tel accord pourrait se faire au milieu de l’année 2022.

Lors de cet entretien, il a également été décidé d’une reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination contre le Covid19.

Les relations et la coopération entre l’Inde et Israël sont excellentes et touchent de nombreux domaines. Elles se sont beaucoup développées durant ces dix dernières années grâce à la forte amitié personnelle entre l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou et son homologue indien Narendra Modi.

Photo Illustration