Le site de Ir David est heureux de vous présenter une série d’activités sur la technologie des temps anciens…

Comment soulevait-on de lourdes charges ? Comment parvenait-on à creuser un tunnel comme celui d’Ezechias ? Et comment a été tracée la route des pèlerins ? Comment ont été bâtis les remparts immenses qui entouraient la source ?

La Jérusalem antique est remplie de secrets mystérieux… La cité David vous invite durant tout l’été à lever le voile autour de tous ces mystères, au travers d’expositions et d’activités pour toute la famille!

C’est ici, à l’endroit où tout a commencé que nous allons enfin répondre à la question: COMMENT tout a commencé ?

Quand ? Du 12 août au 29 août (11-28 Av)

Où ? Dans tous les sites attachés à Ir David: le parc national Ir David, Le parc national de Emek Tsourim, la vallée du Roi, le centre Davidson, Armon Hanatsiv et Yaar Hashalom

Pour plus d’informations: le site Internet (http://www.cityofdavid.org.il) et le centre d’informations téléphonique au *6033

Emek Tsourim: comment tout a été découvert ?

Vous aimez trouver des trésors ? Voici l’endroit qu’il vous faut !

Prenez part à l’expérience archéologique de Emek Tsourim, et venez y trouvez des trésors. Des dizaines de trouvailles extraordinaires ont été faites par de simples visiteurs du site: une amulette égyptienne de l’époque des Pharaons, des pointes de flèches babyloniennes, des bijoux et pièces rares… Les amas de terre en provenance de lieux historiques cachent encore de nombreux trésors, que vous pourrez fouiller et découvrir, en famille !

Crédit: קובי הראתי

Le parc national Ir David: comment tout s’est écoulé ?

L’eau a toujours été au coeur de la vie de toute communauté humaine. Jérusalem est un des lieux où l’on peut connaître de près et comprendre les techniques antiques d’acheminement des ressources en eau. Comment étaient creusées, construites et utilisées ces installations dans l’antiquité ?

Rejoignez nous pour un voyage captivant et enrichissant, mais aussi rafraîchissant, aux sources de Jérusalem.

Festival de la vallée du Roi (Cédron) – Comment tout a été creusé ?

A deux pas de la porte du Mur occidental, dans la vallée du Cédron, située entre Ir David et le mont des oliviers, se trouve la vallée du Roi.

Des paysages peu connus de la plupart des visiteurs de Jérusalem attendent votre venue: aux abords du chemin, vous rencontrerez d’imposants monuments de pierre, entièrement sculptés dans la roche par les tailleurs de l’antiquité, à l’époque du second Temple.

Vous êtes invités, en famille, à profiter de toutes les activités qui vous permettront de comprendre le quotidien de ces artistes anciens: fabrication de mosaïques, taillage dans la pierre, préparation de pièces… Ainsi que d’autres attractions pour petits et grands, comme la ballade en chameau, les visites guidées, et la pause-café dans une tente traditionnelle, en contrebas des murailles de la vieille ville.

Le parc archéologique et le centre Davidson – Comment tout a été construit ?

Une journée particulièrement riche vous attend au parc archéologique Davidson. Au fil des différentes stations, vous pourrez découvrir avec vos enfants l’histoire de la Jérusalem antique, et même vous exercer activement aux techniques de construction les plus anciennes. Vous apprendrez ainsi comment ont été bâtis les monuments et sites historiques qui entourent le parc. Nous construirons des arches, soulèverons ensemble d’immenses rochers (pas d’inquiétude, ils ne sont pas si lourds…), nous taillerons des pierres pour leur donner l’apparence de celles du kotel, le mur occidental…

Ballade en Segway dans la forêt de Yaar Hashalom – Comment tout s’est déroulé ?

Un maximum d’aventure pour un minimum d’effort ! Notre itinéraire en Segway vous conduit dans des recoins pittoresques de Jérusalem, c’est l’occasion d’admirer des panoramas magnifiques en cours de route. Loin de la circulation, profitez des chemins fleuris de la promenade de Armon Hanatsiv, en la compagnie d’un guide expérimenté et dans une ambiance toute particulière. Une nouvelle manière de découvrir la beauté de Jérusalem !

Photo à la une Crédit: Léa Neeman