Le New York Times publie aujourd’hui (dimanche) une enquête sur la manière dont Israël, assisté par les Etats-Unis, procède pour poursuivre Sinouar, dans l’espoir de pouvoir l’éliminer.

Israël et les Etats-Unis investissent de gros moyens pour parvenir à mettre la main sur l’architecte des attaques du 7 octobre et chef du Hamas, Yahya Sinouar. Mais ce dernier parvient encore après près de 11 mois de guerre à leur échapper et semble avoir toujours une longueur d’avance.

Au début de la guerre, les services de renseignements estimaient qu’il se trouvait à Gaza City, au nord de la Bande de Gaza, là où Tsahal a entamé son offensive terrestre. A ce moment-là, il communiquait encore à l’aide de téléphones cellulaires avec son entourage. C’est pour permettre le fonctionnement de ce réseau cellulaire et donc l’écoute de Sinouar, que le ministre de la Défense Yoav Gallant, aurait poussé, dans les premières semaines de la guerre, à reprendre les livraisons de carburant dans la Bande de Gaza.

Par la suite, Sinouar aurait réussi à passer à Khan Younés puis à se rendre régulièrement à Rafah par le biais du réseau de tunnels du Hamas et malgré les radars qui scrutent sous terre utilisés par Israël et fournis par les Etats-Unis.

En janvier, à Khan Younès, l’armée israélienne a manqué de peu le chef terroriste. Les combattants sont arrivés dans le lieu de sa planque peu de temps après qu’il l’avait quittée, apparemment précipitamment, puisque des documents et une grande somme d’argent – 1 million de dollars – ont été trouvés sur place.

On sait aussi que Sinouar et les terroristes terrés dans les tunnels sortent, de temps en temps, à la surface pour respirer l’air frais. Mais ils le font sur la base de renseignements précis quant à la localisation des forces de Tsahal et parviennent ainsi à leur échapper. Mohamed Deif, en revanche, était moins prudent et c’est ainsi que l’armée israélienne a réussi à l’éliminer.

Depuis un certain temps, Sinouar communique par l’intermédiaire de messagers en chair et en os, un peu à l’image de ce que faisait Ben Laden qui a réussi à échapper pendant 10 ans aux forces américaines.

L’élimination de plusieurs chefs du Hamas, la garde rapprochée de Sinouar, a compliqué pour lui la gestion du mouvement terroriste mais il continue, malgré tout, à être celui qui décide en dernier lieu, en particulier concernant toute avancée dans les négociations pour la libération des otages.