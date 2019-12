Quiconque passe aujourd’hui près de l’intersection Sarah à l’entrée sud de Beer Sheva aura sans doute remarqué une intense activité de chantiers. Il s’agit de la construction d’un nouveau quartier, « Beer Sheva Touch’ », immense projet urbain qui fonctionnera comme une ville et comptera plus de 5000 logements. Après une année de travaux, on peut déjà affirmer qu’il s’agira du projet le plus réussi dans le cadre des accords généraux signés entre le ministère des Finances et les collectivités locales du pays.

Ce projet est le fruit de trois compagnies de promotion immobilière dont l’objectif à terme est de faire de Beer Sheva une véritable métropole du sud.

Il est temps de prendre une décision

D’après l’architecte de ce nouveau quartier, Tal Yaar, la ville de Beer Sheva a une position centrale et constitue un aimant pour l’emploi et pour l’économie de ses localités satellites. Et selon Shayke Naf’ha, Pdg de la compagnie Sela’it, les appartements se vendent aujourd’hui à des prix abordables mais dès que le quartier sera fini les prix grimperont inévitablement. Il est donc temps pour les personnes intéressées de prendre une décision.

Comment sait-on que ce projet va réussir ?

Ishaï Roth, l’un des promoteurs indique 8 critères qui feront de « Beer Sheva Touch’ » un quartier d’avant-garde :

La planification: une architecture moderne et bien pensée, un équilibre intelligent entre lieux d’habitations et espaces verts, une vision écologique globale, des logements à standards élevés et toutes les commodités et services à une distance raisonnable. Un nouvel hôpital au nom de « Shimon Pérès » est également actuellement en construction à proximité de ce quartier et viendra renforcer la cité bio-tech prévue dans cette zone.

Education : des écoles, jardins d’enfants et crèches dans chacun des lotissements du quartier Tourisme et loisirs: aménagement du plus grand parc du pays, avec un grand lac, des vastes pelouses, parcs de jeux pour enfants, parcours santé, pistes cyclables, promenades, parc ornithologique, galeries commerciales, restaurants Sécurité : un poste de police est déjà installé ainsi que des systèmes ultramodernes de surveillance pour le bien-être et la sécurité des futurs habitants du quartier. Gaz naturel: Ce quartier sera le premier à Beer Sheva qui sera relié au gaz naturel. Ceci sera possible par la jonction au réseau de distribution de gaz naturel de la compagnie « Néguev Gaz Tiv’i Ltd » qui arrive directement du gisement Tamar et relie la ville de Beer Sheva au système national, ce qui devrait permettre des économies significatives en coûts d’énergie. Convivialité pour les familles : le quartier sera divisé en quatre lotissements dont chacun disposera de toutes les commodités de façon autonome. Emploi : proximité des lieux d’habitation avec les zones industrielles et commerciales. Accessibilité-réseau routier: situé au sud de Beer Sheva, ce nouveau quartier sera facile d’accès et permettra un accès facile au reste de Beer Sheva ainsi qu’au réseau routier national.

En résumé, tant que la construction est en cours, les prix sont encore abordables mais vont être en hausse progressive !

