Nous sommes après les fêtes, période de joie dans la maison. Nous avons hâte de reprendre la routine et de refixer des limites qui feront de nos familles des familles heureuses.

Chaque famille a des principes selon lesquels elle souhaite vivre et voir grandir ses enfants. Ces principes doivent être communs à tous les membres de la famille, par contre, l’application de ces principes et donc l’instauration de limites se fera différemment selon l’âge et la personnalité de chacun. Une famille qui a pour principe d’avoir une vie saine peut choisir comme limite de se coucher tôt, mais l’application de cette limite va varier selon l’âge des enfants : 19 heures pour un enfant de 2 ans et 20 heures pour un enfant de 10 ans par exemple. Si nos limites sont claires, cela permettra aux enfants de les intérioriser, de les comprendre, de les apprécier et de les respecter.

En pratique, 8 points, pour réussir :

Régularité

Il faut de la régularité et de la constance, au quotidien, dans la mise en pratique de ces limites. Il faut aussi que les deux membres du couple soient d’accord sur ces limites.

Sensibilité

Nous devons être sensibles au niveau de développement de chaque enfant : son âge , ses capacités à comprendre et sa personnalité.

Langage

Nous devons utiliser un langage simple, clair, bref et précis, adapté à l’enfant, pour que le message soit reçu.

Positivité

Dire les phrases de manière positive « mange avec des couverts » et non pas « ne mange pas avec les mains » permet à l’enfant de vraiment savoir ce qu’on attend de lui. Ainsi il y aura à la maison une ambiance positive et non pas d’interdits permanents.

Expliquer

Nos enfants sont intelligents, nous devons donc leur expliquer les valeurs qui nous animent et qui nous poussent à choisir telles limites. Par exemple, s’il est important pour nous de respecter l’environnement, l’enfant à qui on l’a bien expliqué triera plus facilement les déchets.

Equilibre

Les limites doivent être imposées de façon mesurée. S’il y en a trop, l’enfant se sentira sous contrôle permanent. Au contraire, s’il n’y en a pas assez, l’enfant ne se sentira pas en confiance. Et dans ces deux cas, l’enfant cherchera constamment à franchir les limites.

Exemple personnel

La meilleure des façons pour un enfant d’apprendre et aussi d’intégrer de nouvelles informations, c’est quand il imite son entourage. C’est pourquoi nous devons essayer nous-mêmes de respecter les limites instaurées dans notre famille et être un exemple personnel.

Réaction

Si un enfant ne respecte pas la limite, ne choisissez pas de punition ou de menace de punition par hasard, mais apprenez-lui le résultat direct de ses actions.

De cette façon, l’enfant apprendra à assumer et prendre la responsabilité de ses actes. Par exemple, pour un enfant qui n’a pas rangé ses jeux, il peut être possible de laisser le jeu de côté pendant quelques jours afin qu’il comprenne la valeur du jeu et l’importance de le conserver et de le ranger.

Donc, si nous avons réussi à établir des limites, le foyer sera un lieu où l’enfant se sentira en sécurité et libre. Il pourra se développer, construire sa confiance en lui, apprendre de nouvelles choses et créer des relations saines avec son entourage.

Judith Bellaiche-Levy,

Conseillère parentale pour la petite enfance de 0 à 6 ans,

Maîtrise de l’université de Jérusalem.

054-5433308

Jlgilharach@gmail.com