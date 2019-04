Benny Gantz encore ce matin presente le resultat des elections comme un succes en sa faveur: bleu et blanc, « son parti » a reussi a engranger autant de voix ou presque que le parti Likoud de Bibi. Les medias de gauche, i24 inclus reprennent avec plaisir cet argument.

Seulement voilà, cela ne représente pas du tout le réalité.

Si le Likoud est un vrai parti avec und histoire, un programme et un leader unique, il n’en est pas de même de Bleu et Blanc.



Bleu et Blanc en effet n’est pas un parti mais une coalition fragile de trois partis, sans histoire ni programme commun et avec 3 leaders, chacun voulant sa place au soleil (d’ou ces discussion sur l’alternance au pouvoir).

Et aussi avec une présence deja forte au sein de la knesset sortante :

Telem. Moshe yaalon. Centre droite. 5 sieges dans la knesset sortante.

Yesh Atid. Yair Lapid. Centre gauche. 15 sieges dans la knesset sortante.

Resilience Israel. Benny Gantz. N’etait pas dans la knesset sortante.

Donc avec 35 sieges en tout, Ganz n’a amene que 15 sieges supplémentaire à Bleu et Blanc.

On ne peut pas comparer les resultats d’un parti a ceux d’une coalition.

En résumé, le parti de Bibi a 35 sieges, le parti de Ganz a 15 sieges. Bibi est le tres clair vainqueur de ces elections.

Comme on dit chez nous, ya pas photo !!

Jean-Pierre Braun

Photo by Noam Revkin Fenton/FLASH90