Il y a quelques mois, le Hamas a publié une vidéo de l’otage Daniela Gilboa, la présentant comme morte. Cette vidéo est arrivée aux parents de Daniela, Ran et Orly. Elle n’a pas été diffusée au grand public et Tsahal a indiqué à l’époque que les éléments en sa possession ne permettaient pas de confirmer que la soldate enlevée le 7 octobre était bien morte.

Daniela a été libérée lors de l’accord actuel et elle a raconté à ses parents comment les terroristes l’ont obligée à tourner cette vidéo pour exercer une terreur psychologique sur ses proches et sur Israël.

Son père, Ran, a décrit ces instants dans une interview sur Ynet: »Les terroristes sont arrivés avec une caméra et lui ont dit: ‘Aujourd’hui nous allons te filmer morte »’. Une véritable mise en scène a été réalisée: les terroristes ont couvert Daniela avec des draps, l’ont maquillé avec de la poudre comme si du béton était tombée sur elle, ont mis en relief son tatouage pour qu’elle soit identifiable. Ils voulaient faire croire qu’elle avait été tuée dans un bombardement de Tsahal. Quand nous avons vu cela, nous ne savions plus quoi faire, nous étions démunis. Le temps s’est arrêté, je me suis dit après un an de souffrance, ils l’ont tuée. J’étais désemparée », raconte Ran.

Le père de Daniela a également rapporté les instants terribles de l’attaque du 7 octobre tels que sa fille lui a raconté: »Daniela avait fini sa garde, elle a couru dans l’abri avec ses amies. Elle nous a envoyé un message pour nous dire qu’il y avait des tirs et un peu plus tard pour nous demander de prier pour qu’elle s’en sorte. Ensuite, nous avons perdu le contact. Pendant deux jours nous ne savions pas où elle était. Elle a reçu deux balles dans la jambe et des éclats un peu partout dont un dans la tête ».

Ran poursuit: »Elles ont vu des choses horribles, y compris la mort de leur meilleure amie. Les terroristes ont fait deux groupes: celles qui étaient mortes et celles qui étaient vivantes, ils ont tiré sur celles qui agonisaient. Après de longues heures attachées, elles ont été amenées dans une jeep. Le problème est que dans la vidéo de la jeep nous ne l’avons pas vue. Nous ne savions pas du tout ce qui lui était arrivé. Un ami de Daniela a décortiqué la vidéo et nous avons pu voir qu’elle était par terre dans la jeep en route vers Gaza ».

Les conditions dans lesquelles Daniela et les autres soldates étaient détenues étaient déplorables: »Il y a eu des bombardements près de l’endroit où elles étaient détenues. Il n’y avait pas d’eau alors elles buvaient de l’eau qu’elles trouvaient sous la terre et qui était sale. Elle a attrapé un microbe dans le ventre et elle était entre la vie et la mort pendant deux semaines. Elles mangeaient parfois la nourriture des ânes, qui n’est pas comestible et impossible à mâcher, avec des légumes pourris ». Ran explique que pendant les deux ou trois semaines qui ont précédé leur libération, les terroristes leur ont donné plus de nourriture, »sinon elles seraient sorties dans le même état que les hommes qui sont revenus samedi dernier », décrit-il.

Daniela était blessée pendant toute sa captivité, jusqu’à aujourd’hui elle a des éclats de balle dans la jambe et doit prochainement être opérée. A un moment donné, l’otage Doron Steinbrecher a été détenue avec elle. Doron est infirmière et a pu lui prodiguer des soins qui l’ont sauvée de souffrances plus importantes.

Daniela a réussi, pendant sa captivité, à obtenir des terroristes d’écouter les informations, principalement sur Al Jazeera et i24 News, elle a ainsi vu sa mère qui se battait pour sa libération.

Ran conclut son interview en soulignant que Daniela et les autres soldates ont montré qu’elles étaient des Israéliennes fières, même après plus d’un an de captivité, quand sur la scène montée par les terroristes le jour de leur libération, elles se sont présentées la tête haute, avec le sourire et le V de la victoire. »Il faut sortir tout le monde de cet enfer. Tout de suite », ponctue le père de Daniela.