Les institutions internationales n’ont toujours pas modifié les normes législatives et éthiques concernant la guerre inégale que livrent les démocraties respectueuses du droit aux organisations terroristes qui bafouent les principes moraux les plus élémentaires.

Un rapport des renseignements israéliens révèle l’ampleur de l’utilisation par le Hezbollah d’infrastructures civiles pour protéger ses arsenaux militaires et ses rampes de lancements de missiles. Il y est notamment question de locaux appartenant à une organisation caritative du nom de « Waqf chiite de Bourj el-Barajneh » dans lesquels l’organisation terroriste a entreposé des missiles Fateh-110 ainsi que des rampes de lancement. Cet arsenal est également situé près d’un lycée de Beyrouth. Tal Beeri, directeur du département de recherche au centre Alma explique qu’il s’agit d’un exemple typique d’utilisation de boucliers humains par le Hezbollah. Les missiles Fateh-110 portent chacun une charge de 500 kgs d’explosifs et ils ont une portée de 300km, couvrant ainsi une bonne partie du territoire israélien.

Les responsables politiques et militaires israéliens préviennent régulièrement les autorités libanaises qu’elles sont tenues pour responsables de ce qui se passe sur leur territoire et qu’en cas de conflit, Tsahal n’hésitera pas à viser des infrastructures civiles dont se sert le Hezbollah pour ses positions et arsenaux.

En pareil cas, les juges de la CPI de la Haye sauront qui accuser de « crimes de guerre » sans aucune hésitation…

