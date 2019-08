Le Hamas, groupe terroriste palestinien qui contrôle la bande de Gaza, aurait-il abandonné son objectif de détruire Israël pour accepter finalement une solution à deux États ?

C’est ce que certains médias arabes ont tenté de faire croire. Le 20 juillet, les manchettes de médias arabes ont annoncé que le Hamas avait soudain changé de politique et ne cherchait plus à anéantir Israël. Ces médias ont même donné le sentiment que le Hamas présentait un nouveau plan de paix avec Israël.

Citant Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, plusieurs médias arabes ont annoncé que le groupe terroriste était désormais favorable à une solution à deux États. « Le Hamas ne s’oppose pas à la création d’un Etat [palestinien] aux frontières de 1967 », ont claironné certains titres.

Les « confidences » d’Haniyeh ont été délivrées par vidéoconférence à des journalistes turcs d’Istanbul. L’interview a eu lieu sous les auspices du Forumpalestinien pour la communication et les médias, une organisation qui se définitcomme une « association de médias indépendants visant à renforcer la coordination entre les médias arabes et internationaux afin de soutenir la cause palestinienne ».