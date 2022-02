Une organisation liée au terrorisme et au BDS a tenté d’utiliser la fin du délai de la loi sur le regroupement familial pour encourager de nombreuses familles « palestiniennes » à demander la citoyenneté israélienne, et ainsi poursuivre un « droit du retour » rampant. Il s’agit de l’organisation britannique St. Ive, qui a pignon sur rue en Israël. Elle se définit comme « organisation catholique pour les droits de l’homme » qui soutient officiellement le BDS.

Le 3 février dernier, deux jours après l’échéance du délai légal et en attendant que la mesure renouvelée entre en vigueur, cette ONG a lancé une campagne auprès de la population arabe de Jérusalem, de Gaza et de Judée-Samarie, l’appelant à « profiter du vide juridique provisoire » pour déposer des demandes de citoyenneté israélienne. De manière sournoise, St. Ive explique que la Cour suprême israélienne oblige le gouvernement à prendre en compte toutes les demandes de naturalisation des personnes ayant bénéficié du regroupement familial dans les cinq dernières années. Par ailleurs, tout homme arabe « palestinien » de moins de 35 ans et toute femme arabe « palestinienne » de moins de 25 ans peut refaire une demande avant le 13.02.2022.

