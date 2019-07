Israël et la Jordanie sont liés par un traité de paix depuis 1994. Du moins en théorie. Les autorités jordaniennes ne manquent pas une occasion pour montrer leur hostilité à l’Etat juif, malgré l’aide fournie par Israël pour le maintien en place du pouvoir hachémite.

Dernier exemple en date de « l’attitude amicale » des Jordaniens; une délégation jordanienne a quitté une conférence internationale uniquement parce qu’elle avait été placée à côté de la délégation israélienne! Cela s’est passé au Luxembourg lors d’un sommet de Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Le président de la délégation jordanienne, Ibrahim Al Qur’an a expliqué qu’en arrivant dans la salle, il avait remarqué que les deux délégations avaient été placées l’une à côté de l’autre. Il a alors demandé aux organisateurs d’éloigner la délégation israélienne, ce qu’ils ont refusé au motif que le protocole ne pouvait être modifié.

Les propos tenus par le député Khaled Abu Hassan, membre de la délégation, illustre la manière dont les Jordaniens considèrent la « paix » avec Israël: « Nos principes, notre morale et notre religion ne nous permettent pas de nous asseoir à côté de l’entité sioniste qui souille nos lieux saints et avec un peuple qui assassine des vieillards, des femmes et des enfants sans défense ».

La paix avec la Jordanie est donc aussi artificielle que ce royaume lui-même…

Photo Illustration