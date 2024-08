Le journal britannique Jewish Chronicle a publié une enquête sur la manière dont Israël recrute des indics et parvient à récolter des informations au coeur de la Bande de Gaza.

D’après cette enquête, Israël aurait ainsi des milliers de Gazaouis qui travailleraient pour lui, au risque de leur vie et qui lui fournissent des informations cruciales sur les activités du Hamas.

C’est grâce à ces Gazaouis que l’armée israélienne a pu repérer les lieux où se cachaient des chefs du Hamas, des tunnels ou encore des entrepôts d’armes ou des terroristes qui se fondent dans la population.

Pour appâter ces indics, Israël leur propose ce dont ils ont le plus besoin: de l’argent, des soins médicaux, des visas pour entrer en Israël. Il peut aussi s’agir de jeunes qui se sentent rejetés par la société et à qui on propose un rôle de ”héros”.

Les informations sont communiquées par ces personnes lors de rencontres secrètes dans les kibboutzim du sud du pays, en évitant au maximum d’utiliser les téléphones portables. Si une conversation téléphonique est nécessaire, elle se fait sur le numéro d’un arabe israélien et en langage codé.

Parmi ces indics se trouve un jeune de 19 ans qui a permis l’élimination de Mohamed Deif. Il jouait le rôle de messager au sein du Hamas. Il portait d’un tunnel à l’autre, d’une cache à l’autre, les papiers par le biais desquels les terroristes communiquent entre eux à travers la Bande de Gaza. Cet indic a ensuite été exfiltré vers les Etats-Unis où il a le statut de réfugié politique.

Ces indics gazaouis ont aussi permis de trouver des otages comme les quatre libérés au début du mois de juin lors d’une opération de Tsahal.

Douze de ces indics dont deux familles entières ont depuis été transférés en Israël, ont reçu la citoyenneté israélienne et un soutien économique jusqu’à ce qu’ils trouvent du travail.

Un autre cas rapporté par le Jewish Chronicle est celui d’un terroriste arrêté par les services israéliens qui a été recruté par les renseignements. Il a reçu une paire de chaussures équipées de puces électroniques qui ont permis au Shabak de recevoir des renseignements sur la topographie des tunnels dans la Bande de Gaza.

Le Hamas sait pertinemment qu’Israël s’appuie sur des Gazaouis pour l’atteindre et il déploie des efforts considérables pour détecter ces ”traitres”. Arrestations et interrogatoires de civils se multiplient. Les cadres de l’organisation terroriste n’ont pas le droit d’utiliser leur téléphone portable ou de retrouver leurs familles.

En outre, le Hamas se sert d’Al Jazeera pour menacer les personnes qui collaborent avec Israël.