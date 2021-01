Yael Nardi, assistante sociale et directrice adjointe du département de santé psychologique à la Maccabi, propose un certain nombre de techniques pour gérer les situations stressantes et explique qui contacter à la Maccabi en cas de besoin.

Dans le monde dans lequel nous vivons, les facteurs qui augmentent le niveau de stress et d’anxiété ne manquent pas : Moyens de subsistance, santé, relations, guerres. Le Covid 19 qui a fait irruption dans nos vies, a ajouté de l’huile sur le feu apportant un lot de problèmes dans notre routine quotidienne dans des proportions inimaginables.

Les problèmes de subsistance « ordinaires » sont devenus une menace existentielle pour certains d’entre nous. Les craintes concernant le Corona nous empêchent de dormir, des tensions intra-familiales et professionnelles sont apparues à cause de la nouvelle situation. Tout cela a profondément ébranlé notre routine, et créé en chacun de nous (à des niveaux plus ou moins fort) des tensions, des peurs, des angoisses et même des symptômes graves comme la dépression ou des tendances suicidaires.

Les équipes médicales et les personnes en charge de notre santé mentale, y compris les travailleurs sociaux, les psychologues et les psychiatres, signalent une forte augmentation des consultations ce qui indique combien cette période est très difficile.

Alors, que peut-on faire et comment gérer la situation ? Voici quelques outils à utiliser :

1 Il est de la plus haute importance d’intérioriser la situation. Cela inclue deux notions qui sont liées : la mise en conscience et l’écoute.

La prise de conscience est la première étape et la plus importante. Le fait de reconnaitre et d’accepter que nous ne pouvons pas changer la situation. De nombreuses personnes vivent dans le déni, s’efforçant de continuer à mener leur vie comme s’il n’y avait pas de Corona. Dans la grande majorité des cas, la tentative échouera et ne fera que provoquer des frustrations qui peuvent éclater de manière incontrôlable.

De plus, chacun de nous doit faire le tri entre les difficultés auxquelles il peut faire face et celles qu’il ne maîtrise pas.

Pouvons-nous faire disparaître Corona ? Non. Mais chacun a le contrôle sur la façon dont il gère ses peurs du Corona. Comprendre que le virus ne peut pas être éradiqué mais que nos sentiments sur la situation peuvent être contrôlés est d’une grande valeur et d’une grande aide.

La prochaine étape est l’écoute. L’écoute fait référence à l’attention que nous accordons à ceux qui nous entourent et à notre capacité à identifier les situations de détresse chez les autres. Ceci est également extrêmement important, car les parents qui ne reconnaissent pas les signes de détresse de leurs enfants à temps ou les collègues de travail qui ne remarquent pas qu’un ami du bureau montre des signes de dépression, peuvent manquer l’occasion de les aider à faire face. Dans les cas extrêmes, il est possible de sauver littéralement une vie.

Le plus important est de prêter attention à un changement important et durable de la routine de la vie. Les changements peuvent se manifester sous divers aspects : habitudes de sommeil, habitudes alimentaires, manière de s’exprimer discours, exercice, hygiène etc. Si vous avez remarqué que quelque chose dans votre routine quotidienne ou chez les autres a changé de façon significative et durable sans justification apparente, c’est peut-être le signal d’une situation vécue comme stressante.

Votre enfant s’enferme-t-il dans sa chambre et interagit rarement avec l’environnement ? C’est une alerte. Vous avez du mal à vous lever le matin et vous vous sentez en manque d’énergie et fatigué ? C’est une raison de vérifier ce qui se passe. Vous n’avez pas d’appétit ? Quelqu’un autour de vous marche penché et évite les contacts visuels ? Cela peut représenter des signes de détresse qui indiquent le besoin de l’aide d’un professionnel.

2 Il n’y a pas de honte à contacter un professionnel lorsque vous ou un de vos proches sentez qu’il ou elle ne peut pas gérer la situation.

Lorsque votre estomac vous fait mal, allez-vous chez le médecin ? Certainement. Lorsque votre enfant se fait une entorse à la cheville, allez-vous au centre médical d’urgence ? Nous supposons que oui.

Notre psychisme est un autre système, tout comme le système digestif ou osseux et il a parfois besoin d’un traitement pour guérir. Épargnez-vous le sentiment de honte ou de frustration et comprenez que les difficultés à gérer le stress et la tension ne veulent pas dire que vous n’êtes pas résilient.

N’oubliez pas : Il est toujours préférable de gérer les problèmes lorsqu’ils sont petits. Ne tergiversez pas et ne vous mettez pas dans une situation où le problème est devenu si important qu’il et nécessite une solution complexe.

Alors vers qui se tourner ?

Maccabi vous offre un large éventail de services par lesquels vous pouvez recevoir de l’aide.

*Un centre d’appels pour un sentiment de détresse provoqué par le Corona, des pressions familiales, financières, professionnelles ou autres a été mis en place par la Maccabi et est disponible en composant *3028.

Cette ligne, qui permet une intervention en temps de crise, est un service accessible à tous les membres du Maccabi et gratuitement. Il permet d’avoir trois entretiens téléphoniques avec des professionnels du terrain, qui vous aideront à faire face et stabiliser immédiatement la situation. Si nécessaire, vous pourrez demander un traitement supplémentaire à la Maccabi.

*Les médecins de famille sont une excellente adresse de consultation et d’assistance. Nos médecins sont formés à diagnostiquer et à comprendre les situations suceptibles d’engendrer toute forme de détresse. Ils peuvent vous aider directement et / ou vous référer au professionnel approprié en cas de besoin.

*Les ateliers de pleine conscience « mindfulness » de Maccabi Tivi sont un excellent moyen d’apprendre et pratiquer des méthodes de maîtrise de soi, qui vous fourniront des outils vous permettant de faire face à une situation stressante de votre vie.

*Contacter les cliniques de santé psychologique de Maccabi et les thérapeutes indépendants qui travaillent avec la Maccabi est une autre façon d’obtenir l’aide de travailleurs sociaux, psychothérapeutes, psychologues, psychiatres et autres professionnels.

Nos professionnels sont compétents et professionnels, et sauront comment orienter la personne vers un traitement individuel ou de groupe au besoin.

Pour toute information vous pouvez appeler le cenre d’appel Maccabi *3555, demander des informations auprès de votre centre Maccabi ou vous connecter au site* Maccabi

(Possibilité de traduire le site avec l’onglet de traduction intégré ‘Google translate’)*

Contactez-nous en français pour toute information sur les services de la Maccabi à Jérusalem

Tél : 058 663 41 20

french@mac.org.il

