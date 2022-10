Andrew Ross Sorkin, un des plus grands analystes économiques américains a répondu aux questions de la journaliste Yonit Lévy, de la chaine israélienne N12. Elle l’interrogeait sur la crise économique que traverse le monde et ses évolutions possibles.

»J’espère vraiment que la situation économique actuelle ne va pas devenir un remake de la crise de 2008. Heureusement, nous voyons des signes qui tendent à montrer que nous ne nous dirigeons pas dans cette direction. Mais on ne peut ignorer la réalité sur le terrain: l’inflation, la cherté de la vie, les fluctuations de la valeur des devises, cela peut aussi mal se terminer ».

Concernant la situation en Israël, Sorkin s’étonne: »Je n’arrive pas à comprendre comment les citoyens israéliens survivent avec le coût de la vie. C’est quelque chose que ne peut pas tenir. Dans le monde entier nous nous sommes habitués à vivre au-dessus de nos moyens, sans en être conscients. C’est une dynamique qui doit changer. En Israël, les prix sont très élevés, mais cela parait normal pour les gens ».

L’économiste insiste sur la problématique de la dette qui est à la base de l’effondrement des économies. Il décrit l’économie mondiale comme un château de cartes – dès lors que les gens commencent à retirer leur argent d’un endroit, alors les autres s’effondrent après lui.

»Je crois que chaque crise financière à un certain niveau est finalement fonction d’une seule chose : la dette. Trop de crédit dans le système, trop de levier dans le système – cela existe aujourd’hui plus que jamais. Cette fois, peu importe dans quelle banque l’argent est déposé, car l’économie mondiale est un jeu de confiance en soi. Nous buvons tous à la même fontaine, mais à la seconde où j’arrête de boire à la fontaine – c’est-à-dire qu’elle ne vaut pas l’argent que j’y mets, alors tous ceux qui se tiennent derrière s’effondrent avec. C’est comme ça que tout s’effondre – et c’est ce qui me préoccupe. »