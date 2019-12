La fête de Hanouka approche, moment de joie, de lumière et où la famille se réunit.

C’est aussi à Hanouka que nous avons l’habitude d’offrir des jeux à nos enfants.

Quels sont les critères pour bien choisir ces jeux ?

L’enfant

Nous devons choisir le jouet en fonction de ce qui convient à l’enfant lui-même, de ce qu’il aime vraiment et non pas en fonction de ce que nous avons vu dans des publicités ou chez des amis et qui nous parait attirant.

Stimulation

Un jeu doit être stimulant pour l’enfant, et le rendre plus actif et plus éveillé. Grace à ces jeux, les enfants vont pouvoir apprendre à réfléchir ou à bouger leur corps, ou encore à jouer avec des amis.

L’âge des enfants:

Entre 0 et 1 an :

Nous pouvons choisir un jeu qui éveille, qui peut faire un peu de bruit, en principe en matière molle, et qui stimule la motricité (bouger, ramper, s’asseoir, se mettre debout..).

Entre 1 et 2 ans :

L’enfant aime découvrir et toucher de nouveaux matériaux (pâte à modeler, faux sable), il aime aussi les jeux “physique” (ballon, camion), et bien sûr, les livres (qui serons simples, courts, avec de grandes images).

Entre 2 et 3 ans :

Nous pouvons penser à des jeux de construction simples (lego, magnet), des puzzles avec peu de pièces, et toujours des livres ou des jeux avec des matériaux que l’enfant manipule.

Entre 3 et 4 ans :

L’enfant est plus dans la communication avec son entourage, et peut jouer avec d’autres enfants.

L’imagination se développe aussi à cet âge.

On peut donc choisir des playmobils, des voitures, camions, ou des poupées, poussettes, qui feront rentrer les enfants dans un monde imaginaire.

Entre 4 et 5 ans :

Des jeux de construction plus complexes (comme des Kapplas, Klicks), puzzles avec beaucoup de pièces, ou des jeux qui développeront l’imagination et les jeux de “faire semblant” (dînette, personnages). Des jeux “physiques ” seront aussi bien adaptés (vélo, corde à sauter, houla houp).

Entre 5 et 6 ans :

Nous devons penser à développer les capacités d’échange des enfants donc aller vers des jeux de société, qu’ils pourront utiliser avec des amis ou en famille. Des jeux didactiques qui développent les capacités cognitives chez l’enfant (jeux avec des lettres, chiffres ou trivia).

Renforcer

Un jeu peut servir à renforcer un point particulier dans le développement de l’enfant, comme le langage ou la motricité. Mais bien sûr, le jeu doit aussi plaire à l’enfant.

Le prix

Les jeux très à la mode ou très chers nous attirent souvent, mais ne rendront pas toujours l’enfant heureux. Nous pouvons chercher et trouver des cadeaux à des prix raisonnables pour chaque famille, qui permettront un échange et un apprentissage chez l’enfant.

Pour finir, même si en tant qu’adultes nous n’aimons pas jouer, et n’avons pas toujours de temps, n’oublions pas que le jeu renforce les liens entre les parents et les enfants, les liens entre les enfants eux-mêmes, et permettent un meilleur développement de leur motricité, leurs capacités cognitives et émotionnelles et leur monde imaginaire.

Essayons donc de trouver l’après-midi, ou bien sûr le chabbat et pendant les vacances, un moment pour le jeu avec nos enfants.

Hag hanouka sameah,

Judith Levy

Conseillère parentale pour la petite enfance de 0 à 6 ans,

Maîtrise de l’université de Jérusalem.

054-5433308

Jlgilharach@gmail.com