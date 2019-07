Nous sommes en décembre 2010, le nord du pays est en proie à des incendies ravageurs. Ce que l’on a appelé l’incendie du Carmel a fait 44 victimes et a détruit près de 25000 dounam de forêt. Cet événement national a joué le rôle de déclic personnel pour Meïra Barer, survivante de la Rafle du Vel d’Hiv et enfant cachée pendant la Shoah.

Le cours du Rav Haïm Dynovisz qu’elle suit cette semaine-là, traite de la haftara. La »coïncidence » est troublante, dans ce texte, se trouve la phrase »Comme un tison sauvé du feu », au sujet de Yeoshoua. Faisant écho à l’actualité, cette expression débloque chez Meïra, ce qu’elle a toujours souhaité: écrire son histoire, pour la transmettre à ses enfants et ses petits-enfants. Elle avait trouvé le titre de son ouvrage, elle pouvait commencer à raconter.

50 ans de silence

Meïra avait 9 mois au moment de la Rafle du Vel d’Hiv. Elle n’a su ce qui s’y était passé, que lorsque sa sœur, de 9 ans son aînée, le lui a raconté, 50 ans après. « Les policiers français sont venus à la maison chercher ma mère et moi. A cette époque, la loi n’autorisait pas d’emmener les enfants de moins de deux ans. J’ai pourtant été emmenée et c’est ce qui a sauvé ma mère. Nous avons été emmenées au commissariat. Je n’arrêtais pas de hurler, de pleurer. A bout de nerfs ou par humanité, le commissaire a dit à ma mère de sortir avec moi pour m’acheter du lait. Il lui a fait comprendre de ne pas revenir. Mon père, mon oncle et mes grands-parents ont été pris, et ont été extermines à Auschwitz ».

Puis, Meïra est cachée, seule. De ces années, Meïra a des flashs, »comme si j’ouvrais des tiroirs », nous dit-elle, »Ce sont surtout des souvenirs de solitude et de maltraitance ».

A l’issue de la guerre, elle retrouve sa famille. L’ambiance de l’après-guerre est difficile, pour tous les enfants. »Nous étions tous des enfants de déportés. Il y avait une chape de plomb, sur les années de la guerre. J’étais petite, mais je savais qu’il ne fallait pas toucher à ces questions. Les enfants cachés ont pendant très longtemps été considérés comme des chanceux, parce qu’ils avaient survécu et n’avaient pas connu les camps. On ne s’intéressait pas à leur histoire ni aux traces qu’elle avait pu laisser ».

C’est pour mettre en avant ces enfants aussi que Meïra a voulu écrire son histoire, pour leur donner leur place, pour mettre un terme à ce silence. Ce silence, qu’elle s’était aussi imposé puisque jusqu’à ce qu’elle commence l’écriture de son manuscrit, elle n’avait jamais rien raconté à ses enfants et petits-enfants.

Qui est Bouba?

Lorsque Meïra fait son alya, elle n’est pas encore grand-mère. Ses petits-enfants ne la connaissent que comme la »Bouba israélienne » – Bouba étant l’équivalent de Mamie, en yiddish. Le besoin d’écrire son histoire est né de la nécessité pour elle, d’expliquer à ses petits-enfants pourquoi elle vivait loin d’eux, sur cette terre. »Cela n’était possible qu’en racontant mon passé d’enfant cachée ».

La première mouture de son manuscrit est destiné à ses proches, mais, nous dit-elle, »au fond, je savais que cela sortirait de ce cercle. Il devait être destiné au public le plus large possible ».

Cependant, la démarche de dépasser son cadre familial, de devenir en quelque sorte, la »Bouba » d’autres petits-enfants inconnus, a pris un certain temps. »Au départ, je ne me trouvais pas de légitimité à cela. Qui étais-je pour raconter? Je pensais que l’on ne me croirait pas ». Lorsque son premier manuscrit est achevé, ce questionnement disparait progressivement et Meïra décide de se lancer dans l’édition de son ouvrage pour une diffusion qu’elle espère la plus large possible.

Un message de vie pour la jeunesse

« Ce livre n’a pu voir le jour que grâce à une série de miracles, que d’aucuns appellent le hasard, mais comme on le sait, »le hasard c’est D’ieu qui se promène incognito » », résume l’auteur. Ce projet a été long, 9 ans, et des rencontres ont été déterminantes, comme celle avec Carole, qui aidera Meïra à apporter la touche finale et indispensable. La couverture du livre a été dessinée par le Rav Yoël Benharrouche, et pensée dans les moindres détails par l’artiste. »Il a représenté un arbre de vie », décrit Meïra, »parce que finalement, à travers toute mon histoire, c’est la vie que je veux mettre à l’honneur ». C’est le ton sur lequel le livre est rédigé. Meïra écrit la vie et joue la vie aussi, en tant que comédienne au théâtre, une activité qu’elle exerce avec passion. »Mon combat c’est la vie, pour la transmettre il ne faut pas s’enfermer dans la mort. Il faut être la continuité bien vivante de ceux qui nous ont précédés ». Le statut de victime ne peut définir l’identité juive, au contraire. Elle estime avoir vécu et non survécu. Ses petits-enfants sont très fiers de la mission que leur grand-mère relève avec passion et succès. Meïra aimerait aller à la rencontre des jeunes, à travers son livre dans un premier temps, afin que le dialogue inter-générationnel existe, tant qu’il en est encore temps.

Pour se procurer l’ouvrage

Librairies en ligne

Bientôt chez Librairie Vice Versa et Librairie du Foyer