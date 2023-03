L’institut national des statistiques a publié des données concernant les revenus et les dépenses des Israéliens en 2021.

Il en ressort qu’en moyenne, un ménage israélien a gagné 16649 shekels nets par mois en 2021 et a dépensé 15122 shekels.

A cette date, un ménage israélien dépense en moyenne par mois 2824 shekels en alimentation, 4072 shekels pour le logement, 1534 shekels pour l’entretien de son logement, 601 shekels pour l’ameublement, 518 shekels pour l’habillement, 697 shekels pour la santé, 1645 shekels pour l’éducation, la culture et les loisirs, 2231 shekels pour les transports et les télécommunications et 729 shekels pour divers autres produits.

Sur tous ces postes, les dépenses des Israéliens sont en augmentation par rapport aux deux années précédentes. En 2020, le ménage moyen israélien gagnait 16320 shekels nets par mois et dépensait 13517 shekels. C’était l’année du Corona. En 2019, un an avant la pandémie, ces chiffres étaient respectivement de 16559 shekels nets et de 15990 shekels. L’institut national des statistiques conclut à l’effet bénéfique des mesures gouvernementales à l’époque du Corona pour freiner les conséquences négatives de la crise sanitaire sur les ménages israéliens.

Néanmoins, les revenus moyens du travail en 2021 sont inférieurs à ceux de 2019, avant la pandémie (-5.9%). Les revenus des allocations et des aides sont également restés élevés au cours de l’année 2021 et se sont établis à 3137 shekels contre 2 435 shekels en 2019 (une augmentation réelle de 27,7 %), puisque l’aide gouvernementale s’est poursuivie au cours du premier semestre de l’année 2021. Il y a eu une augmentation réelle des revenus du capital également par rapport à 2020 (38,4%) et également par rapport à 2019 (23,9%).

L’institut national des statistiques a également présenté l’évolution du pourcentage de possession par les ménages de certains produits, ainsi on constate par exemple qu’en 2004 seuls 66% des ménages disposaient d’un climatiseur, contre plus de 95% en 2021. En 2021, 77% des foyers ont un abonnement internet, et 97% des foyers ont au moins un téléphone mobile. En termes d’abonnements à la télévision par câble ou par satellite, il y a eu une baisse compréhensible due à la révolution de l’internet à haut débit: en 2021 seuls 58 % environ des foyers disposaient d’un tel abonnement contre plus de 70 % en 2004.