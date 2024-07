Les massacres du 7 octobre n’ont pas refroidi les ardeurs de ceux qui voulaient s’installer en Israël. Bien au contraire, on note une augmentation significative des demandes d’alya depuis cette date.

Ainsi, depuis le 7 octobre, 3000 olim sont arrivés en Israël de différentes communautés dans le monde. Concernant la France, plusieurs jeunes sont venus avec en tête l’idée de s’enrôler dans Tsahal. Beaucoup ont déjà commencé l’école de préparation Gour Arié en vue de leur incorporation.

Pour ces jeunes, garçons et filles, il était impossible de rester en France les bras croisés sans prendre une part active aux combats pour la survie d’Israël. Ils n’ont reculé devant aucune difficulté et même la dureté des entrainements n’affecte pas leur motivation.

Lors des différents salons de l’Agence Juive, à Paris, Marseille et Lyon, la fréquentation a atteint des records. L’écrasante majorité des visiteurs sont des personnes qui s’intéressent pour la première fois à l’alya et n’avaient encore jamais participé à un salon de l’Agence Juive. La proportion de jeunes entre 18 et 35 ans est particulièrement élevée.

Ainsi, en France, l’Agence Juive a constaté une augmentation de 380% des ouvertures de dossier d’alya depuis le 7 octobre.

Ce phénomène se retrouve aussi aux Etats-Unis, avec une augmentation de 94% et au Canada où les ouvertures de dossier d’alya ont fait un bon de 147%.

Doron Almog, le président de l’Agence Juive, a déclaré face à ces chiffres: ”L’alya, pendant cette période, est un témoignage supplémentaire de l’implication du judaïsme de Diaspora dans la construction de l’Etat d’Israël et sa renaissance. Je félicite chacun des olim qui batissent leur foyer en Israël en ce moment et j’appelle tout le monde à les accueillir avec amour et les bras ouverts. L’Agence Juive continuera à agir, ensemble avec ses partenaires en Israël et dans le monde, pour renforcer la résilience de toute la société israélienne”.