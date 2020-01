Au moment où des dizaines de dirigeants du monde entier se rendent en Israël pour commémorer le 75e anniversaire de la libération des camps d’Auschwitz-Birkenau (27 janvier), l’Office national des droits des survivants de la Shoah a publié quelques chiffres. Il y a aujourd’hui en Israël 192.000 rescapés de la Shoah, chiffre qui englobe toutes les catégories de personnes ayant souffert durant cette période parce que juives. Le femmes sont les plus nombreuses (60%) avec un âge moyen de 84 ans, un peu plus que les hommes. Il y a 839 survivants qui ont atteint ou dépassé les 100 ans et ils sont environ 14.800 à être décédés en 2019.

Sur l’origine géographique de ces survivants, la majorité vient de l’ancienne Union soviétique, de Roumanie et de Pologne mais on trouve également des Juifs d’Europe centrale et occidentale ainsi que d’Afrique du Nord et d’Irak.

En 2019, l’Office national pour les droits des survivants de la Shoah a versé plus de 5,5 milliards de shekels sous diverses formes aux survivants inscrits sur ses registres. Il a également lancé un vaste projet de connaissance et obtention des droits car au vu de leur grand âge de nombreux survivants ne sont pas au courant de leurs droits ou ne savent pas comment les obtenir. C’est ainsi que depuis deux ans, plus de 50.000 personnes ont été retrouvées par l’Office afin de les inclure dans les registres.

Outre les pensions versées, l’Office finance des frais médicaux et dentaires, médicaments et aides diverses.

Mais en dépit des chiffres, force est de constater qu’un certain nombre de survivants vivent dans des conditions précaires ce qui est une tache regrettable et inadmissible dans l’Etat juif.

Photo Avishag Shaar Yashouv / Flash 90