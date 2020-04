A l’approche de Yom Hashoah et de Yom Haatsmaout, l’Office central de la statistique a publié les chiffres sur l’état de la population juive mondiale à la fin de 2018. Il y avait dans le monde 14,7 millions de Juifs, soit le même niveau qu’en 1925. Ils étaient 16,6 millions en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale et plus que 11,5 millions en 1945.

Le grand changement se situe naturellement dans la répartition de cette population juive. En 1939, 3% (450.000 âmes) vivaient en Erets Israël, en 1948 ils étaient 6% de la population juive mondiale et aujourd’hui 45%! Viennent ensuite les Etats-Unis avec 39% de la population juive mondiale (5,7 millions), la France arrive en 3e position, loin derrière avec 450.000 Juifs, puis le Canada (392.000), la Grande-Bretagne (292.000), l’Argentine (180.000), la Russie (165.000), l’Allemagne (118.000) et l’Australie (116.000).

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90