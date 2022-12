A la veille de Noël 2022, le bureau national des statistiques a publié les chiffres concernant la population chrétienne en Israël.

Environ 182 000 Chrétiens vivent aujourd’hui en Israël; ils représentent environ 1,9 % de la population de l’État d’Israël. La population chrétienne a augmenté de 2,0 % en 2021.

 75,8% des Chrétiens en Israël sont des Chrétiens arabes. Ils constituent 6,9% de la population arabe d’Israël.

 La plupart des Chrétiens arabes résident dans le district nord (70,2%) et à dans la région de Haïfa (13,6%).

 39% des Chrétiens non arabes résident dans la région de Tel-Aviv et du centre, et 36,3% dans le Nord et la région de Haïfa.

 Les localités avec les plus grandes populations arabes chrétiennes sont Nazareth (21 100), Haïfa (16 700), Jérusalem (12 900) et Shefar’am (10 500).

 582 couples chrétiens se sont mariés en Israël en 2022.

 En 2021, 2 434 enfants sont nés de femmes chrétiennes, dont environ 72 % (1 749 nourrissons) sont nés de femmes chrétiennes arabes.

 En 2021, le taux de fécondité de la population chrétienne était en moyenne de 1,77 enfant par femme contre 1,80 en 2019. Le nombre d’enfants par femme chrétienne arabe était encore plus faible, à 1,68 enfant par femme.

 La taille moyenne d’un ménage chrétien est de 3,06 personnes – similaire à la taille des ménages juifs (3,05), et inférieure à la taille des ménages musulmans (4.46).

Hier (samedi), le Premier ministre Yaïr Lapid a adressé ses voeux à la population chrétienne israélienne ainsi qu’aux Chrétiens du monde entier:

« À tous nos amis chrétiens qui célèbrent ici en Israël et dans le monde :

Joyeux noël! Bonne année!

L’amitié que nous partageons ne concerne pas seulement notre histoire ici en Israël.

C’est aussi une question d’avenir.

Israël abrite une communauté chrétienne qui continue de croître et de prospérer – comme nulle part ailleurs dans notre région.

Au nom du peuple d’Israël, au nom du peuple juif, je tiens à remercier les millions de Chrétiens du monde entier qui aiment Israël, prient pour Israël et sont toujours aux côtés d’Israël.

Nous sommes tous impatients de voir notre amitié si particulière continuer à grandir au cours de la nouvelle année.

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, un joyeux Noël et une bonne année ! »