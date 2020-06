L’organisation « Combat Antisemitism Movement » a décerné une prix au sheikh Dr. Mohammed al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique nationale saoudienne et ancien ministre de la Justice, pour sa contribution au combat contre l’antisémitisme. La cérémonie de remise du prix s’est déroulée par zoom sous le titre « comment juifs et musulmans peuvent-ils lutter ensemble contre l’antisémitisme? » en coopération avec la Fédération séfarade américaine. Le sheikh Dr. Mohammed al-Issa est considéré comme appartenant au courant modéré dans son pays et d’autres pays sunnites de la région. Il a été récompensé pour ses déclarations régulières contre l’antisémitisme et le négationnisme, sa volonté de dialogue inter-religieux et la visite qui a faite dans les camps d’Auschwitz-Birkenau à la tête d’une délégation de dignitaires musulmans.

Lors de son intervention dans le cadre de la cérémonie, le sheikh Dr. Mohammed al-Issa a dénoncé la remontée de l’antisémitisme, notamment depuis le début de la crise du Corona ainsi que le négationnisme qui sévit dans le monde musulman. Il a rappelé que les juifs et les musulmans ont vécut en bonne entente durant des siècles jusqu’il y a quelques décennies et qu’il faut « reconstruire les ponts et le dialogue entre les deux religions ». « Ma mission est de lutter contre les forces de la haine et de la violence », a rajouté le sheikh.

Concernant sa visite à Auschwitz-Birkenau, le sheikh Dr. Mohammed al-Issa, il a déclaré que la Shoah fut la plus grande horreur que l’Histoire est connue, ce qui change de la propagande « palestinienne » ou des déclarations de l’ayatollah Ali Khamenei qui disait récemment que le sionisme fut la plus grande catastrophe que l’humanité ait connu! Le sheikh Dr. Mohammed al-Issa a poursuivi en appelant le monde musulman à apprendre l’Histoire et de se joindre au reste de la communauté internationale pour dure « Never again ».

Sacha Roitman-Dratwa, directeur-général de « Combat Antisemitism Movement », a félicité le sheikh al-Issa, rappelant qu’il est une voix singulière face à diverses déclarations antisémites venues du sein du monde musulman et qu’il faut le soutenir face aux attaques dont il est l’objet pour ses prises de position courageuses.

