Kipa ou pas kipa? La question rappelle le problème papou. Chez nous aussi vous avez des papas à kipa et des papas pas à kipa. Et des pas papas à kipa ainsi que des pas papas pas à kipa. Mais ce qui rend vraiment identique le problème des Juifs et des Papous, c’est que chez les uns et les autres, il ne finit pas. Pour les Papous, vous pouvez vérifier sur www.youtube.com/watch?v=WDyp8JQADcQ et pour les Juifs, c’est encore plus simple, vous ouvrez internet. Ou un journal. Pas même besoin de l’ouvrir, d’ailleurs! Il vous suffit d’acheter le « Bild » allemand. Pour les populations d’outre-Rhin qui, crânement voulaient marquer leur solidarité avec les Juifs en coiffant leur occiput d’une kipa et qui n’en trouvaient ni au « Kaufhof » ni au « Kaufpark », le journal a publié un patron en papier. Sur la une! Qui permet à chacun de fabriquer sa propre kipa en quatre étapes simples « et à hisser le drapeau contre l’antisémitisme ». Et dire que personne encore n’y avait pensé! Mais c’est formidable une kipa en papier! Vous prélevez une feuille de votre imprimante et vous avez votre kippa de Kippour. Après vous pouvez la colorer. Tout en noir si vous êtes harédi – avec toutes nuances de noir, bien sûr – en bleu turquoise si vous aimez, en rouge pour le 1er mai, en jaune pour le prochain acte sur les Champs Elysées. Et si vous êtes écolo et que l’envie vous prend de la jeter aux orties, vous êtes tranquille: votre kipa est autodestructible! De plus, quand vous ferez techouva, la kipa ne vous coûtera pas les yeux de la tête. En ces heureuses années d’amitié judéo-chrétiennes, je n’aurais garde d’oublier l’Eglise dont on connaît les soucis financiers. Un évêque qui devient cardinal, il prend sa kipa rouge, y verse un peu d’encre bleue et le voilà avec une kipa pourpre toute neuve. Quant au Pape qui pas, non, qui pas une fois n’a failli ni ne faillira, qui a toujours une kipa blanche sur la tête – et Dieu sait combien c’est salissant – il n’aura plus le moindre problème pour en changer chaque jour. Merci le « Bild ».

Jacquot Grunewald