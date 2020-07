Rencontre avec Colombe Schneck, journaliste, réalisatrice et écrivaine, à propos de son livre, « Nuits d’été à Brooklyn », publié aux Éditions Stock.

Au cours de l’été 1991, c’est une histoire d’amour entre une jeune journaliste juive française de passage à New York et un professeur de littérature noir. Esther, la journaliste, c’est un peu Colombe, qui va découvrir à sa grande stupéfaction cette année-là la présence sous-jacente et incontournable d’un antisémitisme et d’un racisme virulents à New York.

À Crown Heights, un quartier résidentiel de Brooklyn, un Juif renverse accidentellement deux enfants noirs qui jouent de l’autre côté de la rue. L’un d’eux est tué sur le coup. Ce quartier où cohabitent difficilement les deux communautés juives et noires se retrouve très vite à feu et à sang, les rues résonnent aux cris de « morts aux Juifs » et « vive les nazis », les magasins sont pillés et les voitures brûlent. Chacun cherche la faute et la violence dans le regard de l’autre.

Ce livre est le récit de sa quête pour répondre à cette question : Pourquoi ne pouvons-nous pas nous aimer les uns les autres ?

Colombe Schneck, vous semblez bien connaître New York, y avez-vous vécu ?

En effet, comme mon héroïne, Esther, j’arrive en 1991 à New York pour faire un stage de journalisme pour Le Monde, je viens de terminer mes études et je débarque dans la ville la plus juive du monde, New York.

À ce moment-là j’arrive de Paris, où même si je crois que l’antisémitisme a disparu ou ne se fait plus sentir, être juif, bizarrement, cela ne se dit pas. Jamais à Paris, je n’ai dû faire face à l’antisémitisme. Pourtant, à New York je ressens qu’être juif est quelque chose de tout à fait normal. Le dentiste vous souhaite Happy Hanouka, il y a des banderoles et des panneaux en Yiddish dans les magasins, dans la rue, des kippas dans le métro…

Donc en 1991, vous éprouvez un sentiment de tolérance, de liberté, à New York ?

Complètement, et pourtant cet été 1991 va se passer un événement inimaginable pour moi, des jeunes vont crier dans la rue pendant trois jours des slogans antisémites…

