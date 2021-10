La mairesse de Cologne, Henriette Reker, vient de faire un grand cadeau aux musulmans de sa ville, et surtout un grand cadeau à l’islamisation rampante en Europe. Désormais La Grande mosquée de la ville de Cologne, qui est aussi la plus grande d’Allemagne, ainsi que les trente-quatre autres mosquée de la ville pourront désormais appeler les fidèles à la prière du vendredi midi depuis les haut-parleurs des minarets. En clair, à cette heure, la ville de Cologne ressemblera à toute ville d’un pays musulman ! La Grande mosquée de Cologne est gérée par l’Union turco-islamique des Affaires religieuses et avait été inaugurée en 2018 par le dictateur turc Recep Erogan.

Henriette Reker a présenté sa décision ainsi : » Nos concitoyens musulmans font partie intégrante de notre ville. Le son de l’appel à la prière en plus des cloches des églises de notre ville montre que la diversité est valorisée à Cologne et que cette diversité se vit ici »…

Cette décision est d’autant plus contestable que lors de la construction de la Grande mosquée de Cologne, un important mouvement d’opposition d’habitants s’était formé et suite à cela, pour « calmer » les esprits, les fondateurs de ce lieu de culte avaient promis qu’il n’y aurait pas d’appels à la prière. Mais cette violation d’un engagement ne surprendra personne.

La mairesse de Cologne avait déjà fait parler d’elle il y a six ans, après la nuit du 31 décembre où avait eu lieu une grande vague d’agressions sexuelles sur des femmes allemandes par des individus d’origine arabe. La bourgmestre avait ensuite subi de très nombreuses critiques en raison de sa « victim blaming », car en même temps qu’elle condamnait ces agressions elle demandait aux femmes allemandes de « se tenir à distance des agresseurs potentiels » comme si elles étaient également responsables de ce qui leur arrivait. Une attitude que l’on connaît que trop bien sous d’autres latitudes…

L’eau de Cologne va désormais diffuser un parfum saumâtre.

Photo KoelnDeluxe / Pixabay