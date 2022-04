Les Accords d’Abraham: une promesse de paix pour le monde, voilà le nom du symposium organisé par Elnet et le Campus francophone du collège académique de Netanya au sénat français.

Prévu le lundi 02 mai, il a pour objectif de discuter des perspectives créées par les Accords d’Abraham et d’ores

et déjà évaluer leur impact.

« Alors que nous traversons une période particulièrement turbulente après deux années de crise sanitaire et l’invasion russe de l’Ukraine dont nous ne mesurons pas encore l’impact, nous pensons qu’il est plus que jamais impératif de consolider ces accords de paix qui promettent, au-delà des relations stratégiques, des coopérations fructueuses et vertueuses dans des domaines variés tels que la technologie, les médias, le tourisme, la

recherche, l’énergie, la cybersécurité ou encore le transport aérien », écrivent Arié Bensemhoun, le directeur exécutif d’Elnet France et Claude Grundman-Brightman, la présidente du Campus francophone du collège académique de Netanya.

L’événement se déroulera sous le parrainage de Gérard Larcher, président du Sénat, de Roger Karoutchi, vice-président du Sénat et président du groupe d’amitié France-Israël et d’Olivier Cadic, sénateur et président du groupe d’amitié France-pays du Golfe.

Plusieurs ambassadeurs en poste en France s’exprimeront: l’ambassadeur du Bahreïn, l’ambassadrice d’Israël, celle des Emirats arabes unis. De même prendront la parole l’ambassadeur de France aux Emirats, le président de la Chambre de commerce et d’industrie Israël-Etats du Golfe mais aussi le député israélien, ancien ministre de la coopération régionale, Tsahi Hanegbi, le directeur de l’Organisation sioniste mondiale, Yaakov Hagoel, l’économiste Jacques Attali et le philosophe Bernard-Henri Lévy.

Des analystes et universitaires comme le Dr Emmanuel Navon interviendront également.

Les débats s’étaleront sur toute l’après-midi de lundi dans le cadre de trois panels: »chronique d’un rapprochement historique », »contenu et disposition des accords d’Abraham », »Vers la paix et la prospérité au Moyen-Orient ».

Photo: Avi Ohayon GPO