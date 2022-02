Grosse colère en Ukraine après des propos tenus par le ministre israélien des Affaires étrangères. Selon Kiev, Yaïr Lapid n’a pas pris position en faveur de l’Ukraine face à la Russie et a employé des expressions inappropriées pour décrire ce qui se passe à la frontière entre les deux pays.

L’ambassadeur ukrainien en Israël Korniychuk Yevgen a émis une vive critique au nom de son pays et a notamment déclaré « avoir été très choqué » par les propos du ministre israélien des Affaires étrangères. « Je voudrais rappeler à M. Lapid que ce qui se passe aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine n’est pas un simple ‘conflit’ mais une vraie guerre livrée par la Russie à l’Ukraine depuis huit ans et c’est une honte que le ministre israélien ne l’ait pas reconnu », a dit le diplomate.

Korniychuk Yevgen a accusé Yaïr Lapid « d’emprunter la rhétorique russe et d’occulter l’agressivité de Moscou ainsi que la position nette adoptée par les plus grands alliés d’Israël, et en tête les Etats-Unis ». L’ambassadeur a noté avec regret qu’Israël est davantage en contact avec la diplomatie russe qu’avec l’Ukraine : « Je conseille à M. Lapid de ne pas converser uniquement avec le ministre des Affaires étrangères du pays agresseur mais également avec celui d’Ukraine afin d’avoir une image complète de la situation et pas seulement les clichés diffusés par les Russes ».

Après tous ces propos, Korniychuk Yevgen a été convoqué au ministère israélien des Affaires étrangères pour se voir signifier un blâme pour avoir critiqué Yaïr Lapid.

Photo porte-parole ambassade d’Ukraine