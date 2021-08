Le conseil des localités juives de Judée-Samarie, réuni mercredi en séance d’urgence, a exprimé sa colère envers le Premier ministre Naftali Benett et le ministre de la Défense Benny Gantz, chacun pour des raisons différentes.

Certes le Premier ministre a annoncé la prochain réunion du conseil de planification et construction en Judée-Samarie, qui ne s’était pas réunie depuis huit mois, mais l’ordre du jour ne concerne que 2000 nouveaux logements, soit beaucoup moins de projets qui ne nécessitent qu’une signature est sont en attente depuis des mois.

Par ailleurs, la colère envers le ministre de la Défense Benny Gantz provient du fait que pour tenter de « faire passer la pilule », il a autorisé simultanément la construction de 1000 unités de logement pour des Arabes dans les zones C de Judée-Samarie, pourtant sous administration israélienne exclusive et qui souffrent déjà d’une colonisation arabe rampante sous l’égide de l’Autorité Palestinienne et de l’Union européenne.

Au conseil des localités juives, dont le président, David Elhayani est pourtant membre du parti de Gideon Saar, on fulmine contre Naftali Benett, accusé de « traîner les pieds et de faire obstacle » alors qu’il fut lui-même un jour directeur-général de ce conseil .

L’un des dirigeants du conseil a déclaré : « Il est inadmissible que des dossiers soient gelés depuis huit mois. Il s’agit d’un arrêt du développement du repeuplement juif pour des années et nous ne pourrons plus rester assis à attendre. Tout gouvernement qui ne comprend pas l’importance du repeuplement juif et ne construit de manière permanente ou qui compense la construction juive par une construction équivalente pour les ‘Palestiniens’ n’a pas droit à l’existence. Nous exigeons l’avancement et la mis en oeuvre immédiats de tous les projets déjà autorisés. Dans les jours qui viennent nous allons entamer un combat dans le but d’entraîner une construction massive en Judée, en Samarie et dans la vallée du Jourdain et pour faire en sorte que toute planification poursuive son processus jusqu’à son aboutissement ».

Un rassemblement était prévu à 12h00 devant les bureaux du Premier ministre pour protester contre l’autorisation des 1000 unités de logements en zones C en faveur des Arabes ‘palestiniens ».

Cette « entourloupe » n’a pas échappé à Ayman Oudeh, président de la Liste arabe : « Benett tente de blanchir la construction (juive) en accordant des autorisations de construire pour les Palestiniens sur des terres qui leur appartiennent. Il s’agit d’une nouvelle tentative d’avancer vers la dangereuse annexion. Nous avons mis cela en échec avant et nous nous stopperons cela aussi aujourd’hui ».

Meretz contre Benny Gantz

Si le conseil des localités juives de Judée-Samarie reproche à Benny Gantz d’avoir autorisé la construction de 1000 logements a profit des « Palestiniens » rue dans les brancards contre le ministre de la Défense pour les constructions juives qu’il veut autoriser. « Il s’agit d’un pas dangereux qui contrevient aux principes sur lesquels s’est formé ce gouvernement », s’insurge l’un des députés d’extrême gauche. Le parti dirigé par Nitzan Horovitz demande à Benny Gantz de faire usage de ses prérogatives pour s’opposer à ce projet. Le parti a adressé une lettre officielle et incisive au ministre de la Défense dans laquelle il avertit que « ces nouvelles constructions seront considérées comme une provocation par la communauté internationale » et « entraîneront une aggravation du conflit par l’introduction de nouveaux obstacles à une règlement viable avec les Palestiniens ». Enfin, les signataires rappellent le principe de concertation et de consensus au sein du gouvernement pour les questions importantes, tel que cela a été convenu lors de la formation de la coalition.