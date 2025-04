« Il est inacceptable, inutile et profondément inquiétant que deux représentants britanniques d’une délégation parlementaire en Israël soient détenus et se voient refuser l’entrée par les autorités israéliennes », a déclaré samedi le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, après l’expulsion de deux parlementaires britanniques du territoire israélien.

Cette réaction diplomatique fait suite à la décision du ministre israélien de l’Intérieur, Moshe Arbel, qui avait ordonné, plus tôt dans la journée, le refus d’entrée et l’expulsion d’Israël des députés britanniques Ewan Young et Abistaan Mohammed, ainsi que de leurs deux assistants, selon un communiqué de l’Autorité israélienne de la population et de l’immigration.

Les quatre ressortissants britanniques sont arrivés à l’aéroport Ben Gourion à 14h30 sur un vol en provenance de Luton. Lors du contrôle frontalier, ils auraient affirmé faire partie d’une délégation officielle du Parlement britannique. « Ce fait s’est avéré faux, car aucun responsable en Israël n’avait connaissance de l’arrivée de ladite délégation », précise l’Autorité de l’immigration.

Les autorités israéliennes affirment qu’un « interrogatoire des passagers a révélé que le but de leur arrivée était de documenter l’action des forces de sécurité israéliennes et de diffuser des discours de haine contre Israël », ce qui a motivé la décision du ministre Arbel d’appliquer la loi permettant leur expulsion.

Face à cet incident diplomatique, David Lammy a tenu à souligner que cette situation n’était « pas la bonne façon de traiter les députés britanniques » et a indiqué avoir contacté ses homologues du gouvernement israélien pour exprimer son mécontentement. « Nous avons appelé les députés expulsés pour leur offrir notre soutien », a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie britannique a conclu son intervention en rappelant que « le gouvernement britannique continue de se concentrer sur le retour à un cessez-le-feu et à des négociations pour arrêter l’effusion de sang, libérer les prisonniers et mettre fin au conflit à Gaza ».