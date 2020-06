Colère de la famille Goldin contre Benny Gantz

Les parents du lieutenant Hadar Goldin hy »d ont vivement réagi à l’annonce du prochain transfert de 50 millions de dollars qataris au Hamas. Cette fois-ci, le Dr. Simha et Lea Goldin s’en prennent au nouveau ministre de la Défense Benny Gantz qui fut chef d’état-major lorsque Hadar hy »d et Oron Shaoul h »yd furent tués et leur dépouille kidnappée : « Benny Gantz! Vous êtes une énorme déception pour nous! Vous avez autorisé le transfert de cet argent au Hamas en continuant à ignorer les deux soldats toujours détenus à Gaza depuis six ans! C’est vous qui les aviez envoyés sur le front, et au lieu de d’agir selon les valeurs de Tsahal vous commencez vos fonctions en capitulant face au Hamas! »

Les parents Goldin rappellent les promesses faites en public et en privé par Benny Gantz lors de la campagne électorale, disant que dès qu’il obtiendrait un poste à responsabilités il ferait tout pour faire revenir les dépouilles des deux soldats et libérer les deux civils détenus. Durant les trois campagnes électorales, Bleu-Blanc qualifiait ces transferts d’argent de « soumission au racket du Hamas »…

Le quotidien libanais Al-Akhbar a révélé lundi matin qu’Israël a accepté de faire transférer 50 millions de dollars en deux versements en échange de l’arrêt des lancers de ballons piégés qui avaient recommencé. En d’autres mots, Israël a cédé face aux menaces du Hamas. Le ministère de la Défense a tenté de se justifier en indiquant que la procédure de transfert avait changé et que les billets sont désormais marqués selon les numéros d’identité des récipiendaires et ne vas pas à l’organisation terroriste. Or, on sait que la liste des « personnes nécessiteuses » censées recevoir de l’argent n’est pas fiable et comprend aussi des membres du Hamas.

Le journaliste Amit Segal (Hadashot 12) a « souhaité la bienvenue » à Benny Gantz dans la liste des hommes politiques ayant dénoncé le transfert d’argent au Hamas mais qui une fois devenus ministres de la Défense l’ont chacun finalement autorisé : Binyamin Netanyahou, Avigdor Lieberman et Naftali Benett.

Photo Flash 90