C’est une après-midi tendue à la Knesset. Une loi budgétaire importante doit être votée et le ministre Ben Gvir a décidé que lui et ses députés voteraient contre, en guise de protestation contre le budget accordé à la police qui ne répond pas aux attentes de Ben Gvir.

Par ailleurs, trois députés de Yahadout Hatorah devraient suivre le même chemin, en raison de l’absence de loi sur l’exemption des orthodoxes de l’armée.

Afin de garantir une majorité pour que cette loi déterminante soit adoptée, le Premier ministre Netanyahou est sorti de l’hôpital où il se remet de son opération de la prostate, à l’encontre des consignes de ses médecins. Le député Boaz Bismuth, en pleine semaine de deuil pour sa mère, est aussi arrivé à la Knesset.

Notons que Yoav Gallant, ancien ministre de la Défense et membre du Likoud, est lui absent.

Au sein de la coalition, la colère gronde contre Itamar Ben Gvir, qui ôte 6 voix à la coalition. Les appels à limoger le ministre se multiplient.

Ainsi, le député Likoud Eli Dallal a écrit: »Ce qu’il se passe aujourd’hui est une honte. Sortir le Premier ministre de son lit d’hôpital alors qu’il se remet d’une opération et faire venir un député endeuillée est un scandale! Les députés de la coalition se doivent de faire preuve de maturité, de sensibilité et de responsabilité nationale. Le ministre Ben Gvir a choisi de faire fi des besoins urgents du moment et d’entrainer la coalition dans une crise au détriment du bien de l’Etat. Il faut mettre fin à cette attitude puérile et limoger Ben Gvir! ».

Le ministre Ben Gvir, quant à lui, dénie toute responsabilité dans ce spectacle et accuse Smotrich d’avoir refusé de discuter avec lui ce qui a, selon lui, obligé le Premier ministre à se déplacer: »Cela me fait mal de voir comment Smotrich a trainé le Premier ministre que nous aimons tous, de son lit d’hôpital, uniquement pour satisfaire son ego et son refus de négocier avec moi, malgré les supplications de l’entourage du Premier ministre. Ces derniers jours, aucune discussion n’a eu lieu parce que le ministre des Finances a refusé par principe toute négociation ».