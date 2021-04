Mais comment se fait-il que Zvi aime tant la France ?!

Zvi Chazanov est israélien. Il a 43 ans et vit à Guivat Zeev.

Ce qui le fait vibrer, c’est la culture française, et particulièrement l’histoire de France. Depuis l’âge de 9 ans, il est tout bonnement amoureux de la France, où il a fait de nombreux séjours avec ses parents, visitant les châteaux de la Loire, le Midi, la Bretagne…

« J’ai besoin d’aller à Paris plusieurs fois par an, dit-il avec enthousiasme, c’est ma drogue, je ne peux pas m’en passer ! »

En 2013, ne rencontrant pas autour de lui beaucoup d’échos à sa passion pour la France, il crée un blog et un groupe Facebook nommés « Les francophiles anonymes ». Alors qu’il pensait que peu d’Israéliens étaient, comme lui, férus de culture française, Zvi réalise qu’il s’est trompé. L’effectif de son groupe Facebook croît rapidement :

« les francophiles anonymes » sont légion ! Certains apprécient davantage la gastronomie, d’autres l’histoire, la mode ou le luxe ; mais Zvi est un spécialiste de Paris et de l’histoire de France, et il écrit régulièrement et abondamment sur ces sujets dans son groupe.

Sur son blog, on peut trouver un guide touristique de Paris en hébreu : que faire dans la capitale, comment y organiser ses visites, quelles sont les bonnes adresses d’hôtels, de restaurants, les sites pittoresques, les expositions à voir…

Aujourd’hui, le groupe des « francophiles anonymes » compte 9000 followers, qui reçoivent chaque dimanche une newsletter rédigée par Zvi. Parmi eux, un certain nombre d’Israéliens vivant en France sont de fidèles lecteurs de son blog. « J’ai eu la surprise, dit-il, de constater que je suis assez connu dans la communauté israélienne de France, par mes écrits. Lorsque je parle de la France, je raconte, en hébreu, ce que je vois avec mon regard d’Israélien. »

D’après lui, « on veut toujours ce que l’on n’a pas : les Français veulent vivre en Israël ; moi, mon rêve serait de vivre en France un an ou deux, pour découvrir les petits villages, les châteaux… Mais mon pays, c’est Israël, et je ne voudrais pas m’installer définitivement en France. »

Le sentiment qu’il éprouve vis-à-vis des Français est tout aussi positif : « Lorsque vous parlez français, vous êtes plutôt aimablement accueilli en France. J’ai parfois une certaine appréhension, mais il n’y a pas d’animosité, au contraire.

Enfin, il est certain que sur 60 millions de Français, il y a de tout… »

www.francophilesanonymes.com

Article extrait de LPH New 965. Pour télécharger la version numérique du magazine, cliquez ici.