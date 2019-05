A quelques heures de la fin du délai. le président de l’Etat Reouven Rivlin est intervenu dans le débat. Dans une vidéo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux, il a évoqué les différents scénarios possibles au cas et a indiqué qu’il fera tout son possible pour qu’il n’y ait pas de nouvelles élections. Il n’a pas précisé ce qu’il comptait faire mais a juste dit qu’en cas de maintien de l’impasse mercredi soir à minuit, il consultera les chefs de parti durant trois jours avant de décider: charger une autre député de former un gouvernement ou ses réigner à de nouvelles élections.

Concernant le débat animé qui se déroule mercredi après-midi à la Knesset sur la loi de dissolution de la Knesset, le président de l’Etat a refuté les accusations de l’opposition qui crie au « détournement de démocratie » et a confirmé qu’à côté de ses prérogatives de président, la Knesset a le droit de voter sas propre dissolution. Si 61 députés votent cette dissolution mercredi soir avant minuit les tractations pour la formation d’un gouvernement cesseront.

Au moment de la publication de ces lignes, les positions des uns et des autres semblent figées.

Photo Amos Ben Gershom / GPO